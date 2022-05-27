Кипр снимет все ограничения на въезд иностранных туристов

Власти Кипра с 1 июня отменяют все антиковидные ограничения на авиасообщение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственное бюро печати и информации.

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Иностранным туристам при въезде на остров больше не потребуется предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, совет министров отменил категоризацию стран на основе эпидемиологического риска.

Новые меры распространяются на авиагавани Ларнака и Пафоса, а также на все порты Кипра. По словам министра транспорта Янниса Карусоса, это очень важный шаг для государства, предполагающий возвращение к «нормальной жизни» в отношении путешествий.

«Конечно, предпринимаются усилия, чтобы еще больше увеличить загруженность рейсов, и результаты вполне положительные. Поставленную нами цель по загруженности рейсов и количеству пассажиров мы не только достигнем, но и превысим», — рассказал он.