Wildberries раскрыл новые условия возврата товаров

Маркетплейс Wildberries раскрыл новые условия возврата. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

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Издание сообщает, что в личных кабинетах всех пользователей интернет-магазина появился обновленный раздел с информацией о покупках — в том числе сумме выкупа и доле возвратов товаров. Кроме того, там же представлены персональные условия отказа или возврата товаров надлежащего качества.

Отмечается, что в большинстве регионов России и странах СНГ процедура проводится бесплатно при сумме выкупа от пяти тысяч рублей и проценте выкупа от 15. В противном случае стоимость возврата составит 50 рублей. Исключением являются города Байконур, Калининград, Магадан и другие регионы Дальнего Востока, где оплата составит 100 рублей за одну вещь.

В то же время руководство компании уточнило, что все убытки, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести продавец.

«Мы полагаем, что это будет мотивировать клиентов более ответственно подходить к заказам, сократит негативное влияние на экологию, в том числе и за счет уменьшения объемов используемой упаковки. Со своей стороны мы продолжим предоставлять всем пользователям бесплатную доставку, а ответственным пользователям, которых около 90 процентов на нашей платформе, — и бесплатные возвраты», — рассказали в пресс-службе компании.