В Госдуме поддержали идею ввести туристическую карту для пенсионеров

«Отлично оцениваю идею (введения туристической карты для пенсионеров - прим. Агентства «Москва»). Я думаю, что сумма должна устанавливаться из расчета посещения каких-то центров культуры, а все, что касается именно дороги и оплаты за дорогу, наверное, это вопрос региональных бюджетов и помощи из них», - сказала Бессараб.