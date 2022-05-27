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8 минут назад

В Госдуме поддержали идею ввести туристическую карту для пенсионеров

Агентство «Москва»

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия») поддержала идею ввести туристическую карту для пенсионеров. Об этом депутат сообщила Агентству городских новостей «Москва».

В Госдуме поддержали идею ввести туристическую карту для пенсионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отлично оцениваю идею (введения туристической карты для пенсионеров - прим. Агентства «Москва»). Я думаю, что сумма должна устанавливаться из расчета посещения каких-то центров культуры, а все, что касается именно дороги и оплаты за дорогу, наверное, это вопрос региональных бюджетов и помощи из них», - сказала Бессараб.

Ранее на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) граждане предложили ввести в оборот «Туристическую карту пенсионера» по принципу «Пушкинской карты» с размещением на ней денежных средств целевого использования для приобретения железнодорожных или авиабилетов от региона проживания до столицы РФ или какой-либо другой фиксированной суммы.

Общество,Светлана Бессараб,Единая Россия,Госдума,
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