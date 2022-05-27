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45 минут назад

По Каспийскому морю могут запустить международные круизы

ТАССиещё 1

Запуск круизов по Каспийскому морю, в том числе с заходом в порты Азербайджана, Казахстана и Ирана, обсуждался в ходе визита руководителя Ростуризма Зарины Догузовой в Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По Каспийскому морю могут запустить международные круизы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обсуждались перспективы развития туристической инфраструктуры, в том числе - в прибрежной территории Каспия, пляжи которого могут стать альтернативой черноморским курортам, которые перегружены в летние месяцы. Также в рамках развития круизного туризма в России обсуждался запуск круизов по Каспию, включая международные круизы с заходом в порты Азербайджана, Казахстана, Ирана и другие", - говорится в сообщении.

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Глава Ростуризма посетила с рабочим визитом Дагестан и Чеченю, где провела совещание с главами регионов Сергеем Меликовым и Рамзаном Кадыровым о перспективах развития туризма в регионах. В ходе рабочей поездки в Чечню руководитель ведомства также провела встречу с представителями регионального турбизнеса и обсудила с ними создание в республике гостиниц, кемпингов, модульных отелей, а также развитие проектов для маломобильных туристов, организацию событийных мероприятий, развитие гастрономии региона, нормативно-правовое регулирование деятельности гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников и другие актуальные темы.

"Ростуризм реализует различные программы поддержки бизнеса, в части мер республика уже активно участвует. При этом туризм для Чеченской Республики должен стать стратегической отраслью экономики, которая больше других оставляет деньги конкретным жителям на территориях. Причем не важно, центр города или село в горах - в селе денег может оставаться даже больше. Мы считаем, что в ближайшие 2-3 года количество занятых в туризме в Чечне можно увеличить в несколько раз с акцентом на маленьких предпринимателей и семейный бизнес", - рассказала Догузова.

Она также подчеркнула, что Чечня и Дагестан - два ярких туристических направления в стране, которые становятся все более популярны среди туристов. Ежегодный рост турпотока здесь составляет 20-30%.

Общество,Сергей Меликов,Рамзан Кадыров,Ростуризм,
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