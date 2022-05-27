По Каспийскому морю могут запустить международные круизы

"Ростуризм реализует различные программы поддержки бизнеса, в части мер республика уже активно участвует. При этом туризм для Чеченской Республики должен стать стратегической отраслью экономики, которая больше других оставляет деньги конкретным жителям на территориях. Причем не важно, центр города или село в горах - в селе денег может оставаться даже больше. Мы считаем, что в ближайшие 2-3 года количество занятых в туризме в Чечне можно увеличить в несколько раз с акцентом на маленьких предпринимателей и семейный бизнес", - рассказала Догузова.