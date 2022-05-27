Россиянам назвали минимальную стоимость недельного отпуска на море

Минимальную стоимость недельного отдыха на Черном море в июне раскрыли специалисты портала TourDom. Такие варианты отдыха, по данным экспертов, начинаются примерно от 20 тысяч рублей.
Представитель онлайн-сервиса Level.Travel сообщил, что недельный тур с вылетом из Москвы с проживанием на однозвездочной базе отдыха без питания обойдется двум туристам в 22,5 тысячи рублей. К примеру, за эту цену можно отправиться на базу отдыха «Слава Черноморья» в часе езды от Сочи.
В сервисе «Слетать.ру» рассказали, что у них есть бюджетные варианты размещения в районе 20 тысяч рублей с человека. Как правило, такие туры включают в себя проживание в гестхаусах с одной и двумя звездами, но можно выбрать отели с более высокими оценками.
В онлайн-турагентствах TourDom сообщили, что россияне нечасто выбирают такие путевки.
«В структуре продаж Сочи на лето туры стоимостью до 50 тысяч рублей составляют только 30 процентов. Выше доля в Калининграде — 48 процентов. А в Петербурге доля недорогих туров на лето составляет 69 процентов. Остальные заявки — от 50 тысяч рублей и выше», — рассказали в LevelTravel.