Россиянам назвали минимальную стоимость недельного отпуска на море

Минимальную стоимость недельного отдыха на Черном море в июне раскрыли специалисты портала TourDom. Такие варианты отдыха, по данным экспертов, начинаются примерно от 20 тысяч рублей.

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Представитель онлайн-сервиса Level.Travel сообщил, что недельный тур с вылетом из Москвы с проживанием на однозвездочной базе отдыха без питания обойдется двум туристам в 22,5 тысячи рублей. К примеру, за эту цену можно отправиться на базу отдыха «Слава Черноморья» в часе езды от Сочи.

В сервисе «Слетать.ру» рассказали, что у них есть бюджетные варианты размещения в районе 20 тысяч рублей с человека. Как правило, такие туры включают в себя проживание в гестхаусах с одной и двумя звездами, но можно выбрать отели с более высокими оценками.

В онлайн-турагентствах TourDom сообщили, что россияне нечасто выбирают такие путевки.