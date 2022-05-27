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11 минут назад

Назван богатейший наследник России

Lenta.ru

Самым богатым наследником российского миллиардера назван Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. По данным Forbes, его наследство оценивается в 21,4 миллиарда долларов.

Назван богатейший наследник России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На втором месте оказались дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко (по 11,35 миллиарда долларов), на третьем — наследники совладельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона (по 11,35 миллиарда). Всего в рейтинге 20 семей, где на каждого наследника приходятся не менее 2,6 миллиарда долларов. Совокупное состояние их родителей — 268 миллиарда долларов.

В рейтинг попали также сын и дочь основателя Telegram Павла Дурова (по 7,55 миллиарда долларов). По оценкам Forbes, на 29 апреля в России было 113 миллиардеров с совокупным состоянием 522 миллиарда долларов. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (340), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом в 1,5 миллиарда долларов.

Ранее Forbes назвал самых богатых бизнесменов России. Первое место занял совладелец НЛМК Владимир Лисин с капиталом в 18,4 миллиарда долларов. На втором месте оказался президент «Норникеля» Владимир Потанин (17,3 миллиарда долларов), тройку лидеров закрыл основатель Telegram Павел Дуров с состоянием в 15,1 миллиарда долларов.

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