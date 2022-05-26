«Порезали меня основательно»: Брилев объяснил исчезновение из эфира

Ведущий ВГТРК Сергей Брилев впервые прокомментировал свое отсутствие в эфире в течение последних нескольких месяцев. Как сообщает «МК», он прочел лекцию для студентов Волгоградского государственного университета и объяснил, что ему пришлось перенести операцию.

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Напомним, что Брилев перестал вести новостную передачу вскоре после начала спецоперации на Украине. Тогда же возникли слухи, что он, как и некоторые коллеги, уволились с телевидения. Брилев тогда опроверг свой уход. По словам ведущего, последнее время он провел в командировке в Латинской Америке, а также перенес серьезную операцию.

«Порезали меня основательно, фактически, всю носоглотку вырезали», — заявил Брилев.

После вмешательства врачи запретили ему перелеты, однако он все равно поехал в Волгоград. Он попросил участников лекции не рассказывать об этом его докторам.