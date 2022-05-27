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51 минуту назад

Япония отменила все ковидные ограничения на въезд для россиян

Lenta.ruиещё 2

Россия вошла в список стран, прием тургрупп из которых Япония начнет с 10 июня. Об отмене ковидных ограничений на въезд для отечественных путешественников сообщает РИА Новости.

Япония отменила все ковидные ограничения на въезд для россиян
Фото: ТАССТАСС

Согласно опубликованным МИД Японии нововведениям, все страны мира разделены на три группы — синюю, желтую и красную — в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. В первую группу вошли государства с наименьшим риском заражения коронавирусом, во вторую и третью — страны с более тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Так, для организованных путешественников из синей зоны, куда вошли 98 стран, включая Россию, США и Китай, никаких ограничений установлено не будет — при въезде в страну туристам не нужно предъявлять сертификаты вакцинации, результаты тестирований, а также проходить карантин.

Прибывающие из желтой группы, куда вошли 99 стран, в том числе Индия, Вьетнам, Украина и Белоруссия, обязаны для освобождения от трехдневного карантина предоставить сертификат о вакцинации препаратами, одобренными в Японии. Для въезжающих из красной группы, в которой находятся Пакистан, Сьерра-Леоне, Фиджи и Албания, прохождение карантина является обязательным условием пребывания в стране.

Отмечается, что въезжать в Японию могут только организованные путешественники. При этом на руководителе тургруппы лежит обязанность следить за соблюдением участниками группы требований эпидемиологического контроля.

26 мая стало известно, что Япония открывается для иностранных отдыхающих с 1 июня. При этом уточняется, что сейчас в стране установлен лимит на въезд — пересекать границу могут не более 10 тысяч человек в день. В июне порог планируется повысить до 20 тысяч человек.

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