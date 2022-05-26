«ЕвроХим» победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России»

Программа #ЕвроХимESG победила в номинации «За лучший региональный социальный проект» конкурса «Лучшие социальные проекты России».

Фото: Игорь Петров Игорь Петров

Ежегодный конкурс «Лучшие социальные проекты России» направлен на поддержку общественных инициатив. Он проводится при поддержке Торгово-промышленной Палаты России, Национального Рейтингового Агентства и Правительства Москвы.

Компания «ЕвроХим» одной из первых в России начла реализацию комплексной ESG-программы. Сотрудники предприятия занимаются экологическими, образовательными и культурными проектами в городах присутствия в партнерстве с властями и общественными организациями.

#ЕвроХимESG – это более 200 социальных проектов в семи регионах, межрегиональный конкурс ESG-проектов, поддержка общественно-значимых инициатив местных сообществ.

Приоритетами программы являются поддержка образования, рабочих профессий, культурного наследия, музеев, династий химиков и старшего поколения, благоустройство городов, спорт и экология.

Ранее социально-культурный проект «Котельниково - Земля Героев», который был реализован общественниками и администрацией города при поддержке компании «ЕвроХим», получил первое место за вклад в развитие территории на конкурсе «Лучшие социальные проекты России 2020-2021».