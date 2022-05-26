На ЦИПР пройдет интерактивная выставка NFT-искусства

Конференция ЦИПР станет площадкой второй выставки NFT-искусства DECIPRALAND, где будут представлены более 60 произведений цифровых художников со всей России, а также короткометражные анимационные фильмы в форме NFT. Все работы возможно будет приобрести.
Metaverse. Decentralising Art – это исследование и погружение в децентрализованное искусство. Сегодня человечество переживает беспрецедентную художественную эволюцию, современное искусство меняется благодаря технологиям и вдохновляет остальные индустрии на создание новых идей, продуктов и услуг. Все это стало возможным благодаря блокчейну и смарт-контрактам, а появление NFT оказало огромное влияние на мир искусства: от художников-любителей до более успешных авторов. Сегодня едва ли найдется тема, которая обсуждалась бы так же активно, как NFT: Christie продает NFT с аукциона за 69 миллионов долларов, основатель Twitter продает твит NFT с автографом, а обладатель NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club продал его в 4337 раз дороже, чем купил.
«Появление NFT перевернуло сознание многих людей и изменило их отношение к искусству. Если раньше коллекционеры покупали картины и скульптуры, то сейчас они отдают миллионы за права на цифровые мемы, которые при этом может бесплатно посмотреть любой другой пользователь. Теперь пиксели имеют такую же ценность, как и физические работы художников. И это совершенно новая форма владения искусством и его восприятия. Мы хотим дать возможность посетителям ЦИПР войти в пространство современного искусства и поближе познакомиться с таким феноменом, как NFT», — сообщила сооснователь ЦИПР и автор идеи Ольга Пивень.
Российские мультимедиа художники вносят огромный вклад в осмысление цифровой действительности, отвечая на новые вызовы. На DECIPRALAND будет представлено более 60 произведений искусства NFT, созданных ведущими влиятельными художниками, которые в настоящее время формируют пространство NFT, и молодыми талантами, отобранными в рамках открытого open-call: арт-группа Synticate, Alexandr SubSensus, Brickspacer, Аристарх Чернышев, Artem Tkach (tkach_tem), Julia Cyberflora, Dmitry Papizh, Anomalit Kate, Misha Libertee, Daria Anise, Alex Pevchev (Alpevchino), Rinatto L'bank, Kirill Rave, Alisa Nozhnina, Евгения Болюх, Александр Соколов и Александр Макаров, Nitre, Matsko Andrew (buddahfog), Макс Гошко-Даньков @mgdankov, TheNebeskyMuz, Graplss, Kira Diron, Anna_V, Aleksandr Kozlov, STERN, Anton Sakara, Ratelrise, Kolbovskiy, Davetedeyev, Meta (признана экстремистской организацией) Rite, 42B, Макс Арнаутов (Neondazer).
Выставка пройдет в цифровом и физическом пространстве, способствуя диалогу об NFT, Метавселенных и традиционных механизмах. Все работы будут доступны к приобретению.
Седьмая ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» состоится 1-3 июня 2022 года в конгрессно-выставочном центре «Нижегородская Ярмарка».
Организатором конференции является компания «ОМГ». Стратегическим партнером выступают Госкорпорация Ростех, Госкорпорация «Росатом». Генеральным партнером – ОАО «РЖД». Мероприятие пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы и Правительства Нижегородской области.