На ЦИПР пройдет интерактивная выставка NFT-искусства

Конференция ЦИПР станет площадкой второй выставки NFT-искусства DECIPRALAND, где будут представлены более 60 произведений цифровых художников со всей России , а также короткометражные анимационные фильмы в форме NFT. Все работы возможно будет приобрести.

Metaverse. Decentralising Art – это исследование и погружение в децентрализованное искусство. Сегодня человечество переживает беспрецедентную художественную эволюцию, современное искусство меняется благодаря технологиям и вдохновляет остальные индустрии на создание новых идей, продуктов и услуг. Все это стало возможным благодаря блокчейну и смарт-контрактам, а появление NFT оказало огромное влияние на мир искусства: от художников-любителей до более успешных авторов. Сегодня едва ли найдется тема, которая обсуждалась бы так же активно, как NFT: Christie продает NFT с аукциона за 69 миллионов долларов, основатель Twitter продает твит NFT с автографом, а обладатель NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club продал его в 4337 раз дороже, чем купил.