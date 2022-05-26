Михалков предложил создать аналог «Оскара»

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и учредить ее премию в качестве альтернативы американскому «Оскару». С таким предложением режиссер обратился к участникам Евразийского экономического форума, сообщает ТАСС.
«Сегодня "Оскар" стал абсолютно политической премией. Для этого должны быть определенные условия: это должен быть автор-американец, это должен быть лидер ЛГБТ, и так далее и так далее. И это перестает быть премией художественной», - заявил Михалков.
По словам режиссера, создание Евразийской киноакадемии возможно только при условии, что это будет решением глав государств.
Михалков уверен, что создание нового института даст возможность продвигать евразийское кино, защищая «свои принципы, свои интересы, свои желания и свою корневую систему».
«Это должна быть большая, серьезная дорогая премия, за которую должны биться», - отметил он.
Как считает Михалков, в последние годы со стороны западных государств наблюдается «мощнейшая атака на культурную цивилизацию». Учреждение киноакадемии и ее премии станет «механизмом самозащиты сущности евразийства», считает режиссер.