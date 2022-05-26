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41 минуту назад

Зачем отключают горячую воду

Мария Иванова

Каждое лето в России проводятся плановые отключения горячей воды. Сроки, когда горячее водоснабжение отсутствует, обычно не превышают двух недель, в Москве — 10 дней. В этот период, чтобы помыться, россиянам приходится разогревать воду в кастрюлях на плите либо пользоваться водонагревателями. Зачем коммунальные службы прекращают подачу горячей воды в дома?

Зачем отключают горячую воду
Фото: ТАССТАСС

Система горячего водоснабжения (СГВ) в России объединена с системой отопления. Последняя нуждается в техобслуживании и ремонте. Подготовку к отопительному сезону начинают заранее, летом, поэтому в этот период приходится отключать горячее водоснабжение, поясняет РЕН ТВ.

Как рассказывается в анимационном фильме, выпущенном компанией МОЭК, тепловая энергия с ТЭЦ в виде нагретой воды передается к домам по одной трубе, но в зданиях делится на отопление и горячее водоснабжение. Поэтому во время профилактических работ в отопительной системе неизбежно и отключение горячей воды. Таким образом устроена централизованная система отопления.

За рубежом тепло и горячая вода часто производятся по месту потребления, и большая система трубопроводов отсутствует. Однако и в этом случае профилактические работы необходимы.

В некоторых российских домах горячую воду могут отключать не каждый год или ежегодно, но на небольшой период. Это здания с альтернативным трубопроводом. В них предусмотрена возможность ремонта одной системы во время подачи воды по резервным трубам.

Чтобы не платить за горячую воду в период ее отключения, нужно перекрыть ее у себя в квартире. Тогда счетчики не будут накручивать лишние кубометры. В период, когда горячее водоснабжение отсутствует, сотрудники управляющих компаний часто сами перекрывают внутридомовые задвижки, но лучше принять собственные меры, чтобы потом не оплачивать неоказанные услуги.

Общество,Россети Московский регион,
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