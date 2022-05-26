Украинская церковь попросила лишить престола патриарха Кирилла

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16 минут назад

Глава раскольнической ПЦУ Епифаний предложил лишить престола патриарха Кирилла

Газета.Ru

Глава раскольнической «Православной церкви Украины» Епифаний (Сергей Думенко) заявил, что обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных церквей с предложением лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается на сайте неканонической организации, передает РИА «Новости».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Епифания, слова и действия предстоятеля РПЦ и тех, кто считал его своим пастырем, должны «получить осуждение со стороны полноты православия».

«Предлагаю от имени Архиерейского Собора обратиться к Вселенскому патриарху и предстоятелям поместных церквей о привлечении Кирилла… к канонической ответственности и лишении его престола», — говорится в сообщении.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект, запрещающий деятельность Украинской православной церкви (УПЦ, самоуправляемая церковь в составе РПЦ) и предполагающий изъятие всего имущества организации.

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Украинские депутаты обосновали такие меры тем, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил российских военных на спецоперацию на украинской территории. В РПЦ предложение украинских депутатов восприняли с возмущением, не исключив всплеска насилия и захвата храмов на Украине.

Общество,Патриарх Кирилл,Верховная Рада,РПЦ,
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