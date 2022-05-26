Мизулина потребовала проверить шоу «Отсидевшая в 16»

«Тебе еще нет двадцати, а тебе уже грозил реальный срок или есть «условка»? Твоим частым гостем стал участковый? Твоей хулиганской жизни позавидуют авторы криминальных романов, а родители хватаются за голову? Но ты мечтаешь забыть о прежней жизни? Тогда этот кастинг для тебя! Наш проект поможет покончить с прошлым, стать лучше и изменить свою судьбу», - говорится в объявлении нового телепроекта.