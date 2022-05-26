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42 минуты назад

Мизулина потребовала проверить шоу «Отсидевшая в 16»

Елена Прошина

Лига безопасного интернета просит Генпрокуратуру РФ проверить телеканал «Пятница» на предмет возможной пропаганды арестантского образа жизни в новом шоу «Отсидевшая в 16». Об этом сообщает «Газета.ру».

Мизулина потребовала проверить шоу «Отсидевшая в 16»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что шоу может являться способом продвижения и популяризации среди подростков идеологии АУЕ («Арестантский уклад един»), запрещенной в России. Организация просит прокуратуру начать проверку.

Ранее стало известно, что телеканал «Пятница» проводит кастинг в новое шоу «Отсидевшая в 16». Героинями станут несовершеннолетние девушки с уголовным прошлым.

«Тебе еще нет двадцати, а тебе уже грозил реальный срок или есть «условка»? Твоим частым гостем стал участковый? Твоей хулиганской жизни позавидуют авторы криминальных романов, а родители хватаются за голову? Но ты мечтаешь забыть о прежней жизни? Тогда этот кастинг для тебя! Наш проект поможет покончить с прошлым, стать лучше и изменить свою судьбу», - говорится в объявлении нового телепроекта.

Желающим участвовать предлагается заполнить анкету. Среди прочих конкурсантки должны ответить на вопросы: «Перечислите совершенные вами преступления и какие понесли наказания», «Как изменилась жизнь после несения наказания?», «Вынуждает ли Вас жизнь снова совершать преступления? Есть ли тяга?», «Боитесь ли тюрьмы?», «Опишите Ваш самый жесткий поступок».

Общество,Екатерина Мизулина,Генпрокуратура РФ,
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