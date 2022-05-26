Россиянам рассказали о возможности новой волны COVID

«Мне представляется, что мощной какой-то волны не должно быть ковида, конечно, сложно прогнозировать. Почему? Потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, которые значительно меняют свойства этого вируса», - сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».