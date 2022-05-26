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45 минут назад

Россиянам рассказали о возможности новой волны COVID

Вероника Полынина

Новой мощной волны COVID-19 в России быть не должно, но прогнозировать сложно, считает руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россиянам рассказали о возможности новой волны COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне представляется, что мощной какой-то волны не должно быть ковида, конечно, сложно прогнозировать. Почему? Потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, которые значительно меняют свойства этого вируса», - сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

При этом глава ФМБА призвала не забывать, что даже «хорошо забытые» инфекции имеют свойство возвращаться через какое-то время.

В России за последние сутки выявили 4700 заражений коронавирусом, прирост заболеваемости по сравнению с предыдущими сутками составил 0,03%.

Стали известны основные причины стресса у россиян

В последний месяц в разных странах распространяются новые варианты омикрон-штамма коронавируса BA.2.12.1, BA.4 и BA.5. По мнению ряда биологов, варианты BA.4 и BA.5 могут вытеснить BA.2 и вызвать новую волну заболеваемости.

Общество,Вероника Скворцова,ФМБА России,
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