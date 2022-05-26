Россияне заявили о нежелании посещать «Макдоналдс» после открытия

49 процентов россиян заявили, что не собираются посещать сеть ресторанов «Макдоналдс» после открытия под новым брендом. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом SuperJob.

Фото: Aleksey Bychkov / Globallookpress.com Aleksey Bychkov / Globallookpress.com

По данным аналитиков, свою позицию респонденты объясняют несогласием с политикой компании, покинувшей российский рынок. При этом большинство тех, кто не желает ходить в обновленный «Макдоналдс», не посещали его в последний год (66 процентов).

25 процентов опрошенных заявили, что после закрытия «Макдоналдса» стали чаще посещать сеть фастфуда KFC. Еще 17 процентов отдали предпочтение ресторанам «Бургер Кинг», 11 процентов упомянули другие заведения: «Грабли», «Му-Му», «Кулинарная лавка братьев Караваевых», «FARШ», PhoBo и Subway. 10 процентов начали ходить в несетевые кофейни и пекарни.

Менее популярные озвученные варианты альтернативного перекуса — шаурма, пицца, блюда «Теремка» и «Крошки-картошки». При этом шаурму предпочли мужчины, женщины чаще выбирали другие несетевые заведения, пиццу и картофель с топпингами. Три из 10 опрошенных признались, что никакой общепит не сможет заменить им «Макдоналдс», четыре процента стали чаще готовить блюда оттуда дома.

В качестве нового названия американской сети каждый одиннадцатый опрошенный предложил слова с приставкой «Мак»: «МакРональдс», «МакБургерс». Шесть процентов респондентов высказались за популярный в народе вариант «МакДак». Столько же считают правильным добавить в название корень «Рус»: «РусФуд», Russian Burger. Три процента вспомнили о варианте «Дядя Ваня», два процента предложили поставить в начало названия слово «бургер».