В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Как узнать результаты ОГЭ

Мария Иванова

С 19 мая по 9 июля в России проходит основной период ОГЭ — государственного экзамена, который сдают девятиклассники. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева, в этом году в рамках ОГЭ экзаменуются более 1,4 млн подростков.

Как узнать результаты ОГЭ
Фото: ТАССТАСС

Основной государственный экзамен (ОГЭ) необходим для контроля знаний, полученных за время обучения в девяти классах школы, а также для поступления в средние специальные учебные заведения. ОГЭ, наряду с ЕГЭ, является одной из трех форм Государственной итоговой аттестации (ГИА).

После сдачи Основного госэкзамена дети и их родители задаются вопросом, как узнать результаты.

На сайте "Юридическая и налоговая консультация" сообщается, что каждый субъект федерации самостоятельно устанавливает способы бесплатного информирования участников экзамена о его итогах. Эти сведения можно получить:

  • на информационных стендах в школе;
  • там, где был выдан пропуск на ГИА;
  • в пункте проведения экзамена (ППЭ), где девятиклассник проходил испытание;
  • на стендах в органах управления образованием;
  • на официальном сайте ГИА региона.

Во многих субъектах федерации есть сайты, на которых можно бесплатно узнать итоги ОГЭ, имея индивидуальный код. В качестве комбинации символов может использоваться фамилия, имя и отчество; серия и номер паспорта или другого удостоверяющего личность документа; номер СНИЛС. В Москве итоги экзамена можно узнать на сайте mos.ru, в Московской области — на ресурсе регионального центра обработки информации. Результаты ОГЭ для девятиклассников Санкт-Петербурга доступны здесь.

Проверка работ, выполненных экзаменуемыми в ходе ГИА, занимает 10 дней, после чего оценки становятся доступными в интернете.

Общество,Анзор Музаев,Рособрнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители