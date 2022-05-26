Как узнать результаты ОГЭ

С 19 мая по 9 июля в России проходит основной период ОГЭ — государственного экзамена, который сдают девятиклассники. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева, в этом году в рамках ОГЭ экзаменуются более 1,4 млн подростков.

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Основной государственный экзамен (ОГЭ) необходим для контроля знаний, полученных за время обучения в девяти классах школы, а также для поступления в средние специальные учебные заведения. ОГЭ, наряду с ЕГЭ, является одной из трех форм Государственной итоговой аттестации (ГИА).

После сдачи Основного госэкзамена дети и их родители задаются вопросом, как узнать результаты.

На сайте "Юридическая и налоговая консультация" сообщается, что каждый субъект федерации самостоятельно устанавливает способы бесплатного информирования участников экзамена о его итогах. Эти сведения можно получить:

на информационных стендах в школе;

там, где был выдан пропуск на ГИА;

в пункте проведения экзамена (ППЭ), где девятиклассник проходил испытание;

на стендах в органах управления образованием;

на официальном сайте ГИА региона.

Во многих субъектах федерации есть сайты, на которых можно бесплатно узнать итоги ОГЭ, имея индивидуальный код. В качестве комбинации символов может использоваться фамилия, имя и отчество; серия и номер паспорта или другого удостоверяющего личность документа; номер СНИЛС. В Москве итоги экзамена можно узнать на сайте mos.ru, в Московской области — на ресурсе регионального центра обработки информации. Результаты ОГЭ для девятиклассников Санкт-Петербурга доступны здесь.