Исследование Rambler&Co и «Деловой среды»: россияне назвали преимущества открытия своего бизнеса

Медиахолдинг Rambler&Co и компания «Деловая среда» провели совместное исследование и выяснили, почему россияне хотят открыть собственное дело, какие навыки для этого нужны, а предприниматели поделились экспертным мнением и советами о запуске бизнеса.

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По данным опроса, идея о собственном бизнесе привлекательна россиянам из-за возможности заниматься любимым делом (17%), отсутствия начальства (15%), повышения уровня жизни и высокой мотивации к работе (по 14%), объективной оценки труда (10%), постоянного развития и команды единомышленников (по 8%), отсутствия страха сокращения (7%), увеличения личного времени (5%), а также шанса получить государственную поддержку (2%).

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Главное предубеждение, мешающее россиянам открыть свой бизнес, – неизбежность излишней документации и отчетности, так ответили всего 16%. На второе место респонденты поставили нестабильность, ее опасаются 15%, на третье – высокие риски из-за форс-мажорных обстоятельств (13%). Участники опроса также отметили, что боятся вероятности остаться без денег (12%), регулярных проверок (10%), штрафов (9%), высокой конкуренции (8%), большой ответственности и нагрузки (по 6%) и отсутствия знаний (5%). Эксперты «Деловой среды» также запустили специальный лендинг, на котором собраны мифы и стереотипы о предпринимательстве и их разоблачение – https://project.dasreda.ru/myths-and-fails. На нем также можно пройти тест на знание нюансов открытия бизнеса и получить полезные материалы по старту и развитию своего дела.

Более половины опрошенных россиян (52%) опасаются неудачи в бизнесе из-за «неизвестности и неопределенности». Еще 19% не верят, что их дело продержалось бы долго. Каждый десятый респондент не уверен в успехе бизнес-идеи, столько же думают о потере клиентов. 9% вовсе заявили, что в бизнесе они «ни на что не годятся».

Исследование выявило ключевые факторы, на которые, по мнению россиян, важно обратить внимание при старте бизнеса. Почти четверть опрошенных (24%) считают, что необходимо учитывать: риск потерять весь капитал, чуть меньше (23%) – компетенции в конкретной сфере бизнеса, 18% – обеспеченность минимальным уровнем дохода, 17% – наличие уникального торгового предложения, 13% – личный интерес к бизнесу и 5% – порог входа для конкурентов.

Россияне назвали главные способности, которыми должен обладать предприниматель. 27% считают, что это умение зарабатывать деньги. Еще 26% отметили навык строить отношения с командой, 14% – находить клиентов, 9% – создавать ценность, 7% – расставлять приоритеты, 6% – оптимизировать, 5% – инвестировать, 4% – следовать интуиции и 2% – честно говорить «как есть».

Действующие бизнесмены, которые также приняли участие в исследовании, поделились своими ошибками на старте собственного дела, назвали самые распространенные мифы о масштабировании бизнеса и дали советы начинающим предпринимателям. Почти каждый четвертый владелец бизнеса (23%) заявил, что его главным просчетом стало полагаться исключительно на собственные силы. Большинство (24%) опровергли миф о том, что в любом деле необходимо постоянно рисковать. 30% бизнесменов посоветовали начинать с узкой ниши и постепенно расширяться, наращивая потенциал и капитал.