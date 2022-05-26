Падение спроса и проблемы с логистикой: что происходит с детским отдыхом на юге России

В связи с неопределенной ситуацией, связанной со спецоперацией на Украине, на юге России упал спрос на детские лагеря. Директора этих учреждений сообщают, что много заявок на первые смены были сняты. Об этом рассказал председатель правления Фонда развития детских лагерей Андрей Данилков. Между тем в самих учреждениях подчеркивают, что там принимаются повышенные меры безопасности. Для доставки детей к местам отдыха разрабатываются альтернативные маршруты, пишут "Известия".

Фото: ТАСС ТАСС

Падение спроса

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В середине мая глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в республике зафиксированы отказы от бронирования путевок в детские лагеря из-за трудностей с доставкой детей до места отдыха. Он отмечал, что для бюджетных организаций предусмотрены компенсации авансовых платежей за путевки, а для частникам власти Крыма готовы оказать содействие в вопросах логистики, сообщал "Коммерсантъ".

Такая ситуация наблюдается и на Кубани. Данилков в свою очередь отметил, что власти Крыма и Краснодарского края делают все, чтобы решить вопросы доставки детей в лагеря. Однако проблемы с отменой заявок, в том числе на отдых несовершеннолетних из Москвы и Санкт-Петербурга, по его словам, сохраняются.

"Все лагеря готовы принимать детей, но потери в этом году точно будут", — сказал председатель правления фонда.

Эксперт Федерального института развития образования РАНХиГС Светлана Коваль подтвердила, что на данный момент остаются места в первых сменах лагерей Краснодарского края и Крыма. Она отметила, что это большая редкость для конца мая.

"Причиной являются и неудобство в доставке детей, и тревога в связи с близостью к Украине", — добавила Коваль.

При этом эксперт подчеркнула, что по сравнению с периодом пандемии, когда россияне вообще не могли ездить на южные курорты, ситуация не такая тяжелая. По ее словам, падение спроса на детский отдых есть, но не критическое.

Как рассказала председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун, сейчас происходит переориентация детского турпотока в Московскую и Ленинградскую область. Северные регионы отправляют детей отдыхать в лагеря центральной России и Поволжья, добавила она.

"Насколько это серьезно ударит по лагерям в Краснодарском крае, Крыму, можно будет понять только по итогам сезона, когда мы увидим окончательные цифры", — сказала Грицун.

Она отметила, что логистические проблемы удавалось решить всегда, поэтому на первый план сейчас выходит вопрос безопасности.

РИА Новости

Как в лагерях обеспечивают безопасность

Руководитель пресс-службы всероссийского детского центра "Смена", расположенного в окрестностях Анапы, Тамара Рогачева сообщила, что спрос на путевки упал. При этом она рассказала, что данное учреждение относится относится к первой категории безопасности и подлежит охране Росгвардией.

"На территории центра в 2021 году открыт штаб полиции, что делает пребывание ребят еще более безопасным. На территории "Смены" установлено более 300 камер видеонаблюдения, по которым в режиме реального времени сотрудники ситуационного центра ведут постоянный контроль за общей обстановкой", — добавила глава руководитель пресс-службы.

Представители "Орленка" и "Артека" тоже сообщили, что в этих лагерях принимаются очень серьезные меры безопасности, включая охрану Росгвардией и работу дополнительных пунктов полиции, открытых в 2021 году.

В "Орленке", расположенном в Краснодарском крае, действуют круглосуточные посты сотрудников службы обеспечения внутриобъектового режима центра (СОВР), сотрудники Росгвардии круглосуточно патрулируют территорию детского центра. Кроме того, на территории лагеря находится пожарная часть туапсинского отделения МЧС.

В "Артеке", расположенном на в Ялте, принимаются схожие меры. Росгвардия проводит там патрулирование в том числе на воде.

"Для усиления безопасности и антитеррористической защищенности на территории учреждения, внешних КПП, детского сада, школы и водной акватории "Артек" дополнительно выделен вооруженный резерв личного состава Росгвардии", — сообщили в лагере.

Безопасностью в лагерях занимаются межведомственные комиссии по вопросам отдыха и оздоровления детей, созданные во всех муниципальных образованиях Краснодарского края, рассказали в пресс-службе губернатора. В этом работе задействованы дежурные части отделов полиции и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.

В регионах, граничащих с Украиной, ситуация сложнее. Например, правительство Курской области приняло решение вообще не открывать загородные лагеря в Беловском, Суджанском и Глушковском районах.

ТАСС

Как детей доставляют в лагеря

Несмотря на проблемы с логистикой, включая нехватку мест в поездах, в детских центрах находят способы, как привезти несовершеннолетних на отдых.

Кубанские лагеря спасает аэропорт Сочи — единственный объект на юге России, которые сейчас принимает самолеты. В "Орленок" дети приезжают, как и раньше, поездом (до Туапсе) либо прибывают воздушным транспортом в Сочи, а оттуда следуют на электричке или автобусе.

В "Смену", куда проще было доехать ил Краснодара или Новороссийска, теперь тоже приходиться добираться через Сочи. Оттуда отдыхающие следуют железнодорожным транспортом через Анапу.

В Крыму ситуация еще сложнее. Самолетом туда добраться нельзя, поэтому детей довозят до "Артека" по логической цепочке, включающей железнодорожный транспорт.

"Часть субъектов отправляет детей с пересадкой с авиа- на железнодорожный транспорт. В настоящее время все регионы направляют детей в "Артек", — рассказали в детском центре.