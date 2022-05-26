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58 минут назад

Собянин: Москва поддержит возобновление работы McDonald's под новым брендом

Вечерняя Москваиещё 1

Собянин: Москва поддержит возобновление работы McDonald's под новым брендом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Столичные власти поддержат возобновление работы McDonald's под новым брендом. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также глава города добавил, что в ресторанах McDonald's под новым брендом будет привычное меню, сообщает ТАСС.

Генеральный директор McDonald's на территории России Олег Пароев заявил, что желтую букву «М» не планируют сохранять в новом бренде общепита. По его словам, все вывески западного бренда на территории РФ будут демонтированы. Напомним, что 16 мая представители компании McDonalds сообщили об окончательном уходе с российского рынка.

В четверг, 26 мая, мэр рассказал, что в столице готовы поддерживать и развивать бизнес-сферу. Он уточнил, что в сфере малого и среднего бизнеса трудится 3,2 миллиона человек. При этом в Москве на ежедневной основе регистрируется более 500 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общество,Сергей Собянин,McDonald's,Правительство Москвы,
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