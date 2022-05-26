В России выявили 4700 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедший день в РФ от ковида скончался 91 гражданин, еще 2060 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 6455 человек.

Коронавирусная инфекция все больше становится похожа на сезонное заболевание, поэтому рост заражений коронавирусом может произойти осенью текущего года. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она добавила, что осенью в стране можно наблюдать подъем заболеваемости многими инфекциями, к числу которых относится и COVID-19.