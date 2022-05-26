Вирусолог предрек России новую волну коронавируса

Во второй половине сентября в России следует ждать новой волны коронавируса. Такой прогноз дал иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. Возможный срок нового подъема заболеваемости он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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Уже сейчас в мире наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, рассказал Крючков. «Последнюю неделю идет опять мощное повышение заболеваемости в мире, практически в два раза. В России ситуация не стабильная. Если смотреть последние дни, то у нас заболеваемость увеличивается, есть такая тенденция. Пока не понятно точно, но косвенные данные в частности по пневмониям говорят о том, что у нас как минимум неделю идет повышение заболеваемости», — сообщил вирусолог.

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По прогнозам ученого ситуация с коронавирусом летом в России будет не стабильной. Будет наблюдаться то повышение заболеваемости, то ее снижение, добавил он. Пока причин для возникновения новой воны летом не наблюдается, заключил специалист.

«Очень сложно предсказать, какой будет эта волна. Слишком много входящих условий. Если к тому моменту появится новые угрожающие штаммы или линии, что так же вероятно, то это будет сопоставимо с дельтой и омикроном. Все зависит от характеристик волны. Но она все равно будет заметной», — заявил ученый.

Причиной возникновения новой волны станет сниженный коллективный иммунитет. «Коллективный иммунитет снижается. Это официальные данные, даже не мои оценки. Сейчас он оценивается на уровне 36 процентов по последним данным и продолжает снижаться каждую неделю. Практически к осени подойдем с еще более заметно сниженным уровнем коллективного иммунитета, чем есть сейчас. Это одна из причин, далеко не главная, но одна из, почему осенью вероятна новая волна. И именно волна, а не вспышка коронавирусной инфекции», — указал Крючков.

Кроме этого на возникновение новой волны влияют крайне низкие темпы вакцинации, подчеркнул вирусолог. «Объясняется это смещением фокуса внимания, фактически отменой вакцинации, отменой практически всех антиковидных ограничений во всех регионах страны, ну и кроме того частыми сообщениями в СМИ о том, что фактически омикрон стал сезонным ОРВИ, а как мы знаем от сезонных ОРВИ кроме гриппа особо и не вакцинируются», — поделился он.