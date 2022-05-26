Названы главные угрозы для жителей многоэтажек

Износ инфраструктуры и долги за оплату жилищно-коммунальных услуг назвали одними из главных угроз для жителей многоэтажных домов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты опроса организация НП «ЖКХ Контроль».

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В опросе приняли участие представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, органов местного управления и других ведомств из 46 регионов страны. Износ коммунальной инфраструктуры посчитали опасным для жильцов 61,6 процента респондентов. Ниже в списке угроз расположились долги за ЖКУ — 13,7 процента опрошенных.

Респонденты также посчитали опасным неправомерный доступ в подъезд тех, кто не живет в доме (12,3 процента опрошенных), мошенничество (4,1 процента) и возможный взрыв газа (2,7 процента). К угрозам респонденты также отнесли воровство металла, распространение наркотиков возле дома, некачественную работу управляющей компании, случаи пожара, складирование на лестничных клетках, незаконное отчуждение общего имущества, вандализм и сейсмоустойчивость.