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34 минуты назад

Названы главные угрозы для жителей многоэтажек

Lenta.ru

Износ инфраструктуры и долги за оплату жилищно-коммунальных услуг назвали одними из главных угроз для жителей многоэтажных домов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты опроса организация НП «ЖКХ Контроль».

Названы главные угрозы для жителей многоэтажек
Фото: ReutersReuters

В опросе приняли участие представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, органов местного управления и других ведомств из 46 регионов страны. Износ коммунальной инфраструктуры посчитали опасным для жильцов 61,6 процента респондентов. Ниже в списке угроз расположились долги за ЖКУ — 13,7 процента опрошенных.

Респонденты также посчитали опасным неправомерный доступ в подъезд тех, кто не живет в доме (12,3 процента опрошенных), мошенничество (4,1 процента) и возможный взрыв газа (2,7 процента). К угрозам респонденты также отнесли воровство металла, распространение наркотиков возле дома, некачественную работу управляющей компании, случаи пожара, складирование на лестничных клетках, незаконное отчуждение общего имущества, вандализм и сейсмоустойчивость.

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В апреле НП «ЖКХ Контроль» выяснил, что главными проблемами в сфере ЖКХ россияне считают плохое состояние домов и непрозрачность начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. В организации отметили, что в целом с начала 2021 года перечень основных жалоб россиян не изменился.

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