Россиянам пообещали аномальный август

Август 2022 года может оказаться рекордно жарким, пишет «Свободная пресса».

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Метеорологи ожидают, что последний месяц лета в этом году будет жарче, чем в 2016 году, когда средний температурный фон по всей стране превысил норму на 0,98 градуса, а в центральной части России — на 4 5 градусов.

По словам синоптиков, температура воздуха будет превышать среднемесячные значения на всей Европейской территории России, на Урале и в части Сибири. В Москве на протяжении большей части августа ожидается до 34-35 градусов тепла.

К аномальному зною призывают готовиться жителей Татарстана, Самарской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Крыма, Ставрополья, Карачаево-Черкессии, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии.