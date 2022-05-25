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11 минут назад

Россиянам пообещали аномальный август

Вероника Полынина

Август 2022 года может оказаться рекордно жарким, пишет «Свободная пресса».

Россиянам пообещали аномальный август
Фото: ТАССТАСС

Метеорологи ожидают, что последний месяц лета в этом году будет жарче, чем в 2016 году, когда средний температурный фон по всей стране превысил норму на 0,98 градуса, а в центральной части России — на 4 5 градусов.

По словам синоптиков, температура воздуха будет превышать среднемесячные значения на всей Европейской территории России, на Урале и в части Сибири. В Москве на протяжении большей части августа ожидается до 34-35 градусов тепла.

К аномальному зною призывают готовиться жителей Татарстана, Самарской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Крыма, Ставрополья, Карачаево-Черкессии, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии.

В некоторых регионах Центральной России ожидаются заморозки

Метеорологи также прогнозируют в августе мощные и разрушительные ураганы, сильные грозы и штормовые вихри. К этим погодным явлениям должны быть готовы жители Санкт-Петербурга, южных регионов России, Дальнего Востока и Приморья.

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