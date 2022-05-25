В Москве появились автозаки с туалетами и кондиционерами

В Москве появились три автозака на базе автомобиля Ford, которые оборудованы кондиционерами и туалетами. Об этом на пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, ее цитирует «Интерфакс».
По словам омбудсмена, также в распоряжение столичных властей поступили еще 13 автозаков на базе КамАЗа, однако их еще не приняли к эксплуатации. Последние предназначены для транспортировки большего числа задержанных. В этих машинах тоже есть туалеты и кондиционеры.
«Важно, чтобы МВД по Москве с департаментом транспорта связались и тоже усовершенствовали свои автозаки», — отметила Потяева.