В Москве появились автозаки с туалетами и кондиционерами

В Москве появились три автозака на базе автомобиля Ford, которые оборудованы кондиционерами и туалетами. Об этом на пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева , ее цитирует «Интерфакс» .

По словам омбудсмена, также в распоряжение столичных властей поступили еще 13 автозаков на базе КамАЗа, однако их еще не приняли к эксплуатации. Последние предназначены для транспортировки большего числа задержанных. В этих машинах тоже есть туалеты и кондиционеры.