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18 минут назад

В Москве появились автозаки с туалетами и кондиционерами

Lenta.ru

В Москве появились три автозака на базе автомобиля Ford, которые оборудованы кондиционерами и туалетами. Об этом на пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, ее цитирует «Интерфакс».

В Москве появились автозаки с туалетами и кондиционерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам омбудсмена, также в распоряжение столичных властей поступили еще 13 автозаков на базе КамАЗа, однако их еще не приняли к эксплуатации. Последние предназначены для транспортировки большего числа задержанных. В этих машинах тоже есть туалеты и кондиционеры.

«Важно, чтобы МВД по Москве с департаментом транспорта связались и тоже усовершенствовали свои автозаки», — отметила Потяева.

Общество,Татьяна Потяева,Правительство Москвы,
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