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1 час назад

Родители Алисы Тепляковой подали три иска в суд на университет

Вероника Полынина

Семья 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой подала три иска к Московскому финансово-промышленному частному университету «Синергия», пишет телеграм-канал «Карточный домик: Москва» со ссылкой на сведения, опубликованные на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Родители Алисы Тепляковой подали три иска в суд на университет
Фото: скрин видеоскрин видео

Один иск подан от имени отца Алисы Евгения Теплякова и еще два – от имени его супруги Натальи Тепляковой. В иске Евгения Теплякова указана категория - защита прав потребителей. При этом, какие права были нарушены, неизвестно.

Алиса Теплякова стала самой юной россиянкой, получившей образование за 11 классов - она успешно сдала ЕГЭ в возрасте 8 лет. Затем девочка поступила на психологический факультет МГУ на платной основе.

На первой сессии Алисе не удалось сдать один из предметов, в чем ее отец обвинил кафедру, которая якобы отказалась предоставлять ребенку индивидуальный план обучения. После этого Тепляков-старший устроил в здании вуза потасовку, пытаясь поговорить с преподавателями.

По словам Евгения Теплякова, у него есть вопросы к обучению на факультете психологии, в частности, его не устраивает, как преподается ряд дисциплин.

Общество,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,МГУ,
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