График развода мостов в Санкт-Петербурге в 2022 году

В Санкт-Петербурге ежегодно с апреля по ноябрь разводят мосты. Это необходимо для того, чтобы в ночное время по рекам проходили высокие суда. Кроме того, развод мостов — красивое зрелище, привлекающее туристов. Жителям и гостям города необходимо знать, по какому расписанию осуществляется развод мостов в Петербурге в 2022 году.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщается на сайте «Мостотрест», в Северной столице есть 18 разводных мостов, однако в период навигации регулярно разводят 12 из них. Вот список этих переправ:

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мосты через Неву: Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Володарский, мост Александра Невского;

мосты через Большую Неву между разными частями города — центром и Васильевским островом: Благовещенский и Дворцовый;

переправы через Малую Неву, соединяющие Петроградскую сторону с Васильевским островом: Биржевой и Тучков мосты;

мосты через Большую Невку: Гренадерский, Кантемировский и Сампсониевский.

ТАСС

Расписание развода мостов на 2022 год

Ниже приводится график работы разводных мостов Санкт-Петербурга. Судоходство по реке открывается через 10 минут после прекращения движения по мосту и завершается за 10 минут до того, как мост будет открыт для машин и пешеходов. Некоторые переправы разводят только по предварительной заявке.

Володарский мост : закрыт для движения с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45

: закрыт для движения с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45 Мост Александра Невского : закрыт с 2:20 до 5:10

: закрыт с 2:20 до 5:10 Большеохтинский мост : закрыт с 2:00 до 5:00

: закрыт с 2:00 до 5:00 Литейный мост : закрыт с 1:40 до 4:45

: закрыт с 1:40 до 4:45 Троицкий мост : закрыт с 1:20 до 4:50

: закрыт с 1:20 до 4:50 Дворцовый мост : закрыт с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55

: закрыт с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55 Благовещенский мост : закрыт с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00

: закрыт с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00 Тучков мост : закрыт с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55

: закрыт с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55 Сампсониевский мост : разводка осуществляется по предварительной заявке за двое суток. В этом случае мост закрывают для движения с 1:30 до 4:30.

: разводка осуществляется по предварительной заявке за двое суток. В этом случае мост закрывают для движения с 1:30 до 4:30. Гренадерский мост : разводка осуществляется по предварительной заявке за двое суток. В этом случае мост закрывают для движения с 1:30 до 4:30.

: разводка осуществляется по предварительной заявке за двое суток. В этом случае мост закрывают для движения с 1:30 до 4:30. Кантемировский мост : разводка осуществляется по предварительной заявке за двое суток. В этом случае мост закрывают для движения с 1:30 до 4:30.

: разводка осуществляется по предварительной заявке за двое суток. В этом случае мост закрывают для движения с 1:30 до 4:30. Для Биржевого моста расписания нет, поскольку с октября 2021 года он закрыт на капитальный ремонт.

Расписание работы разводных мостов можно также узнать через приложение «Мосты Петербурга». С помощью этого же сервиса можно наблюдать сам процесс разводки переправ.

Reuters

Летом в белые ночи петербургские мосты привлекают туристов со всей России и из других стран. Развод мостов представляет собой красивое и необычное зрелище. Сами переправы также интересны с точки зрения своего технического устройства и архитектуры.

Сложно найти человека, который никогда не видел фотографии разведенного Дворцового моста, считающегося визитной карточной Северной столицы. Другое впечатляющее сооружение — Троицкий мост — особенно красив благодаря ажурным решеткам и фонарям в виде торшеров. Он был построен по проекту французских инженеров и архитекторов. Благовещенский мост — самый старый в Северной столице. Сейчас это единственная переправа через Неву, фундамент которой построен из деревянных свай. Все эти сооружения особо интересно наблюдать, когда их разводят или сводят.