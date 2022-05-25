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18 минут назад

График развода мостов в Санкт-Петербурге в 2022 году

Мария Иванова

В Санкт-Петербурге ежегодно с апреля по ноябрь разводят мосты. Это необходимо для того, чтобы в ночное время по рекам проходили высокие суда. Кроме того, развод мостов — красивое зрелище, привлекающее туристов. Жителям и гостям города необходимо знать, по какому расписанию осуществляется развод мостов в Петербурге в 2022 году.

График развода мостов в Санкт-Петербурге в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается на сайте «Мостотрест», в Северной столице есть 18 разводных мостов, однако в период навигации регулярно разводят 12 из них. Вот список этих переправ:

Видео дня
  • мосты через Неву: Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Володарский, мост Александра Невского;
  • мосты через Большую Неву между разными частями города — центром и Васильевским островом: Благовещенский и Дворцовый;
  • переправы через Малую Неву, соединяющие Петроградскую сторону с Васильевским островом: Биржевой и Тучков мосты;
  • мосты через Большую Невку: Гренадерский, Кантемировский и Сампсониевский.
ТАСС

Расписание развода мостов на 2022 год

Ниже приводится график работы разводных мостов Санкт-Петербурга. Судоходство по реке открывается через 10 минут после прекращения движения по мосту и завершается за 10 минут до того, как мост будет открыт для машин и пешеходов. Некоторые переправы разводят только по предварительной заявке.

  • Володарский мост: закрыт для движения с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45
  • Мост Александра Невского: закрыт с 2:20 до 5:10
  • Большеохтинский мост: закрыт с 2:00 до 5:00
  • Литейный мост: закрыт с 1:40 до 4:45
  • Троицкий мост: закрыт с 1:20 до 4:50
  • Дворцовый мост: закрыт с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55
  • Благовещенский мост: закрыт с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00
  • Тучков мост: закрыт с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55
  • Сампсониевский мост: разводка осуществляется по предварительной заявке за двое суток. В этом случае мост закрывают для движения с 1:30 до 4:30.
  • Гренадерский мост: разводка осуществляется по предварительной заявке за двое суток. В этом случае мост закрывают для движения с 1:30 до 4:30.
  • Кантемировский мост: разводка осуществляется по предварительной заявке за двое суток. В этом случае мост закрывают для движения с 1:30 до 4:30.
  • Для Биржевого моста расписания нет, поскольку с октября 2021 года он закрыт на капитальный ремонт.

Расписание работы разводных мостов можно также узнать через приложение «Мосты Петербурга». С помощью этого же сервиса можно наблюдать сам процесс разводки переправ.

Reuters

Летом в белые ночи петербургские мосты привлекают туристов со всей России и из других стран. Развод мостов представляет собой красивое и необычное зрелище. Сами переправы также интересны с точки зрения своего технического устройства и архитектуры.

Сложно найти человека, который никогда не видел фотографии разведенного Дворцового моста, считающегося визитной карточной Северной столицы. Другое впечатляющее сооружение — Троицкий мост — особенно красив благодаря ажурным решеткам и фонарям в виде торшеров. Он был построен по проекту французских инженеров и архитекторов. Благовещенский мост — самый старый в Северной столице. Сейчас это единственная переправа через Неву, фундамент которой построен из деревянных свай. Все эти сооружения особо интересно наблюдать, когда их разводят или сводят.

ТАСС
Общество,Александр Невский,Мостотрест,
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