График развода мостов в Санкт-Петербурге в 2022 году

В Санкт-Петербурге ежегодно с апреля по ноябрь разводят мосты. Это необходимо для того, чтобы в ночное время по рекам проходили высокие суда. Кроме того, развод мостов — красивое зрелище, привлекающее туристов. Жителям и гостям города необходимо знать, по какому расписанию осуществляется развод мостов в Петербурге в 2022 году.
Как сообщается на сайте «Мостотрест», в Северной столице есть 18 разводных мостов, однако в период навигации регулярно разводят 12 из них. Вот список этих переправ:
Ниже приводится график работы разводных мостов Санкт-Петербурга. Судоходство по реке открывается через 10 минут после прекращения движения по мосту и завершается за 10 минут до того, как мост будет открыт для машин и пешеходов. Некоторые переправы разводят только по предварительной заявке.
Расписание работы разводных мостов можно также узнать через приложение «Мосты Петербурга». С помощью этого же сервиса можно наблюдать сам процесс разводки переправ.
Летом в белые ночи петербургские мосты привлекают туристов со всей России и из других стран. Развод мостов представляет собой красивое и необычное зрелище. Сами переправы также интересны с точки зрения своего технического устройства и архитектуры.
Сложно найти человека, который никогда не видел фотографии разведенного Дворцового моста, считающегося визитной карточной Северной столицы. Другое впечатляющее сооружение — Троицкий мост — особенно красив благодаря ажурным решеткам и фонарям в виде торшеров. Он был построен по проекту французских инженеров и архитекторов. Благовещенский мост — самый старый в Северной столице. Сейчас это единственная переправа через Неву, фундамент которой построен из деревянных свай. Все эти сооружения особо интересно наблюдать, когда их разводят или сводят.