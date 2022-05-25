Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в один из военных госпиталей в Москве, чтобы проведать российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине.

Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ожидается, что Путин побеседует с бойцами во время этой встречи. Представитель Кремля рассказывал, что глава государства "постоянно интересуется и держит под своим контролем тему условий, которые обеспечиваются для тех, кто получил ранения в ходе специальной военной операции". При этом сейчас, как указывал Песков, президентский график "позволил лично съездить и ознакомиться [с условиями] и, главное, пообщаться с [российскими] военными".