Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в один из военных госпиталей в Москве, чтобы проведать российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине.
Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ожидается, что Путин побеседует с бойцами во время этой встречи. Представитель Кремля рассказывал, что глава государства "постоянно интересуется и держит под своим контролем тему условий, которые обеспечиваются для тех, кто получил ранения в ходе специальной военной операции". При этом сейчас, как указывал Песков, президентский график "позволил лично съездить и ознакомиться [с условиями] и, главное, пообщаться с [российскими] военными".
Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.