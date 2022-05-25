В российском кафе появился хлеб с логотипами Louis Vuitton

«Решение было принято в связи с тем, что доступность лакшери-брендов в один момент оставляла желать лучшего, а BREADWAY — про шик, и для нас было важно оставить что-то люксовое для гостей», — рассказали владельцы пекарни.

Представители кафе уверены, что в будущем на караваях начнут изображать логотипы и других люксовых брендов. Отметим, что помимо хлеба с тайским чаем, в BREADWAY также подают гречневый хлеб на пшеничной закваске, солодовый с кориандром и можжевельником и ржаной с кардамоном и изюмом.