Запорожская область перешла на московское время, ориентиров на летнее и зимнее время больше не будет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

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Власти уточнили, что жителям территории не придется переставлять стрелки часов.

«Больше никаких ориентиров на киевское время и переходов на зимнее и летнее время», — добавил он.

25 мая стало известно, что армия России взяла под контроль свыше 70 процентов территории области. В регионе начали подготовку к выдаче российских паспортов. В настоящий момент администрация уточняет списки людей, готовит инфраструктуру и сотрудников для выдачи документов.