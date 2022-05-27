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57 минут назад

Запорожская область перешла на московское время

Lenta.ruиещё 17

Запорожская область перешла на московское время, ориентиров на летнее и зимнее время больше не будет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Запорожская область перешла на московское время
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

Власти уточнили, что жителям территории не придется переставлять стрелки часов.

«Больше никаких ориентиров на киевское время и переходов на зимнее и летнее время», — добавил он.

25 мая стало известно, что армия России взяла под контроль свыше 70 процентов территории области. В регионе начали подготовку к выдаче российских паспортов. В настоящий момент администрация уточняет списки людей, готовит инфраструктуру и сотрудников для выдачи документов.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Также сообщалось, что регион возьмет курс на вхождение в состав России.

Общество,Владимир Рогов,Владимир Путин,
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