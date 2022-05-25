Матвиенко призвала не допустить «охоты на ведьм» из-за отношения к спецоперации

Ответ на поступки тех, кто уехал из страны и осудил проведение спецоперации на Украине, дало само общество России — оно «отторгло такого рода поведение». Но даже в условиях санкционного давления внутри страны «нам не нужна охота на ведьм». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания палаты регионов 25 мая.
Тему поднял сенатор Павел Тараканов. Он отметил, что после начала спецоперации на Украине ряд известных деятелей культуры, блогеров, бизнесменов выступили против её проведения и «заявили, что им стыдно». По словам сенатора, «они сделали свой выбор и наглядно продемонстрировали паразитическое отношение к России — «заработаю денег в этой стане и уеду на Запад»». В связи с этим он предложил запретить людям, которые «принимают участие в гибридной войне против РФ», участвовать в любых проектах с участием нашего государства или компаний с госучастием, а также занимать госдолжности.
Валентина Матвиенко заметила, что по этому вопросу взвешенное решение сможет принять комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению попыток вмешательства во внутренние дела РФ. При этом спикер считает, что «нам не нужна охота на ведьм» — по её словам, «плохо, если такое начнётся».
«Думаю, реакция общества дала ответ на поступки некоторых людей. Самое важное, что общество отторгло такого рода поведение в тяжёлый для страны момент, когда всем надо было трезво и взвешенно думать об обеспечении безопасности страны и её суверенитета», — заявила Валентина Матвиенко.