Матвиенко призвала не допустить «охоты на ведьм» из-за отношения к спецоперации

Ответ на поступки тех, кто уехал из страны и осудил проведение спецоперации на Украине, дало само общество России — оно «отторгло такого рода поведение». Но даже в условиях санкционного давления внутри страны «нам не нужна охота на ведьм». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания палаты регионов 25 мая.

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Тему поднял сенатор Павел Тараканов. Он отметил, что после начала спецоперации на Украине ряд известных деятелей культуры, блогеров, бизнесменов выступили против её проведения и «заявили, что им стыдно». По словам сенатора, «они сделали свой выбор и наглядно продемонстрировали паразитическое отношение к России — «заработаю денег в этой стане и уеду на Запад»». В связи с этим он предложил запретить людям, которые «принимают участие в гибридной войне против РФ», участвовать в любых проектах с участием нашего государства или компаний с госучастием, а также занимать госдолжности.

Валентина Матвиенко заметила, что по этому вопросу взвешенное решение сможет принять комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению попыток вмешательства во внутренние дела РФ. При этом спикер считает, что «нам не нужна охота на ведьм» — по её словам, «плохо, если такое начнётся».