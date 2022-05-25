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19 минут назад

Захарова заявила, что у России есть объективные причины для отказа от Болонской системы

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у отказа России от Болонской системы в образовании есть объективные причины.

«Система, которая предполагала изначально запланированную стандартизацию, ее не случилось. То есть наши дипломы не получили полного признания. Все было выборочно, все было частично. Как всегда», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова считает, что Болонская система была интересным и выгодным предложением для двух сторон на бумаге, однако на практике Россия вкладывалась больше.

Накануне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия будет разрабатывать собственную систему высшего образования и планирует отказаться от Болонской системы.

"Прожитый этап": в РФ захотели отказаться от Болонской системы образования

Позже Минпросвещения РФ сообщили, что отказ от Болонской системы образования и переход на специалитет может усилить качество подготовки педагогов в стране.

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году, сейчас в нем участвуют 49 стран. Такая программа предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура.

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