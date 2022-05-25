Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у отказа России от Болонской системы в образовании есть объективные причины.

«Система, которая предполагала изначально запланированную стандартизацию, ее не случилось. То есть наши дипломы не получили полного признания. Все было выборочно, все было частично. Как всегда», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова считает, что Болонская система была интересным и выгодным предложением для двух сторон на бумаге, однако на практике Россия вкладывалась больше.

Накануне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия будет разрабатывать собственную систему высшего образования и планирует отказаться от Болонской системы.

Позже Минпросвещения РФ сообщили, что отказ от Болонской системы образования и переход на специалитет может усилить качество подготовки педагогов в стране.