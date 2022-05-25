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1 час назад

Туроператоры хотят запустить чартерные поезда в Крым

Лера Букина

Из-за резкого падения спроса на отдых в Крыму на фоне отмены авиасообщения с Симферополем туркомпании вынуждены добиваться организации ежедневного чартерного поезда на полуостров. С соответствующей инициативой представители бизнеса обратились в министерство курортов и туризма Крыма, передает «Коммерсант».

Туроператоры хотят запустить чартерные поезда в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Турбизнес обратился в министерство курортов и туризма Крыма с просьбой оказать поддержку в дополнительной организации дополнительного ежедневного поезда, заполнять который компании обещают самостоятельно», — приводит издание слова директора компании «Ласпи» Елены Баженовой.

Отмечается, что выкупать места на таких рейсах бизнес готов с дисконтом 20–25%.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, увеличение регулярного и организация чартерного железнодорожного сообщения с полуостровом является частью комплекса мер по росту транспортной доступности туристов на полуостров.

Число туристов в Крыму значительно сократилось после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В февраля южное направление для самолетов было закрыто. Согласно оценкам экспертов, ожидаемая туристическая загрузка на лето в Крыму — 30—40%. Низкий спрос привел к тому, что треть отелей и гостевых домов решили не открываться на лето.

Общество,Вадим Волченко,Елена Баженова,Коммерсант,
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