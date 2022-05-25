Туроператоры хотят запустить чартерные поезда в Крым

Из-за резкого падения спроса на отдых в Крыму на фоне отмены авиасообщения с Симферополем туркомпании вынуждены добиваться организации ежедневного чартерного поезда на полуостров. С соответствующей инициативой представители бизнеса обратились в министерство курортов и туризма Крыма, передает «Коммерсант».

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«Турбизнес обратился в министерство курортов и туризма Крыма с просьбой оказать поддержку в дополнительной организации дополнительного ежедневного поезда, заполнять который компании обещают самостоятельно», — приводит издание слова директора компании «Ласпи» Елены Баженовой.

Отмечается, что выкупать места на таких рейсах бизнес готов с дисконтом 20–25%.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, увеличение регулярного и организация чартерного железнодорожного сообщения с полуостровом является частью комплекса мер по росту транспортной доступности туристов на полуостров.