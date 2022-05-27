В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
55 минут назад

Эксперт рассказал, когда выгоднее брать летний отпуск в этом году

Москва24иещё 2

С финансовой точки зрения в этом году летний отпуск выгоднее взять в августе, рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин.

Эксперт рассказал, когда выгоднее брать летний отпуск в этом году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он объяснил, что в этом месяцев больше рабочих дней, чем в июне или июле, а значит, оплата одного рабочего дня при 40-часовой неделе будет выше стоимости одного отработанного дня.

"Следовательно, с финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше", – приводит его слова РИА Новости.

Согласно производственному календарю, в августе нынешнего года 184 рабочих часа, а в июне и июле по 168 рабочих часов. Кроме того, в первый месяц лета россиян ожидают длинные выходные.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России, нужно предоставить дополнительную неделю оплачиваемого отпуска. По его словам, это поддержит не только отечественную туротрасль, но и самих граждан. Парламентарий уточнил, что неделю отпуска можно выделить работнику в том случае, если не менее двух недель отдыха он проведет на российских курортах.

Общество,Садоводство,Султан Хамзаев,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители