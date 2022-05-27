Эксперт рассказал, когда выгоднее брать летний отпуск в этом году

С финансовой точки зрения в этом году летний отпуск выгоднее взять в августе, рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин.

Он объяснил, что в этом месяцев больше рабочих дней, чем в июне или июле, а значит, оплата одного рабочего дня при 40-часовой неделе будет выше стоимости одного отработанного дня.

"Следовательно, с финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше", – приводит его слова РИА Новости.

Согласно производственному календарю, в августе нынешнего года 184 рабочих часа, а в июне и июле по 168 рабочих часов. Кроме того, в первый месяц лета россиян ожидают длинные выходные.