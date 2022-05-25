В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
42 минуты назад

Грушинский фестиваль в Самарской области пройдет в формате опен-эйра

Lenta.ruиещё 1

Всероссийский 49-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет с 30 июня по 3 июля в формете опен-эйра. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Самарской области.

Под Самарой после двухлетнего перерыва пройдет Грушинский фестиваль
Фото: ТАССТАСС

Так, мероприятие состоится после двухлетнего перерыва на традиционной площадке — фестивальной поляне на Мастрюковских озерах.

Отмечается, что в ближайшее время организаторы объявят старт конкурса авторской песни. Председателем жюри будет поэт и бард Александр Городницкий.

Грушинский фестиваль авторской песни — один из старейших и крупнейших фестивалей мира. Традиционно он проводится в первых числах июля на Мастрюковских озерах под Самарой в форме туристического слета, в условиях палаточного лагеря. Главная концертная площадка мероприятия — плавучая сцена в форме гитары. Фестиваль носит имя самарского студента Валерия Грушина, погибшего в 1967 году на реке в Сибири при спасении детей, перевернувшихся на лодке.

Ранее в мае сообщалось, что в Самарской области со 2 по 5 июня впервые пройдет международный фестиваль «Музыкальная экспедиция». Концерты запланированы в Струковском саду, на территории дома-музея художника Ильи Репина в селе Ширяево и в нескольких музеях города.

Общество,Валерий Грушин,Александр Городницкий,Илья Репин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители