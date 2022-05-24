"Кантату" под Калининградом можно посетить по "Пушкинской карте"

Концерты II Международного фестиваля классической музыки "Кантата", который пройдет в Калининградской области с 1 по 6 июня, сделали доступными для молодежи по "Пушкинской карте". Билеты можно купить на отдельные концерты, либо приобрести абонемент на все дни фестиваля, сообщили во вторник в калининградской Фестивальной дирекции, выступающей его организатором.

Фото: пресс-служба фестиваля «Кантата» пресс-служба фестиваля «Кантата»

Проект "Пушкинская карта" стартовал в сентябре 2021 года. Он нацелен на повышение интереса к культурным событиям среди молодежи РФ в возрасте от 14 до 22 лет.

"Приобщение к высокохудожественному искусству в молодом возрасте - это прекрасное вложение в развитие интеллектуальной смены в лице новых поколений. Мы по достоинству оценили проект "Пушкинская карта" на других наших событиях и постарались, чтобы фестиваль "Кантата" также стал доступен по этой программе для наших юных гостей", - сказала руководитель Фестивальной дирекции Ольга Каверзина.

II Международный фестиваль классической музыки "Кантата" - это просветительский проект, представляющий собой серию концертов в самых живописных местах Калининградской области от современного театра эстрады "Янтарь Холл" в курортном Светлогорске, до форта Денхофф, входившего в оборонительное кольцо Кенигсберга (ныне Калининград), или сохранившихся стен средневекового орденского замка Рагнит.

В концертах примут участие больше 20 известных коллективов и исполнителей России и зарубежья. В их числе дирижеры Иван Рудин, Алан Кук, Фабио Мастранджело, солистки Оксана Кардаш, Светлана Касьян, Агунда Кулаева.