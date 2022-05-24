Назван способ остановить вспышку оспы обезьян

Отслеживание контактов людей, заболевших оспой, в сочетании с карантином и выборочной вакцинацией способны остановить вспышку оспы обезьян. Такой способ борьбы с заболеванием назвал профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, нынешняя вспышка отличается от большинства предыдущих случаев тем, что вирус попал и распространяется в сообществе людей, которые тесно взаимодействуют друг с другом.

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«Нужно, чтобы члены этого сообщества осознали важность этой проблемы и предпринимали меры предосторожности», — заявил вирусолог.

Ранее сообщалось о высокой доле представителей ЛГБТ-сообщества среди зараженных. По состоянию на 22 мая в мире насчитывалось 92 случая заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среди симптомов оспы обезьян жар, сильная головная боль, боль в спине и мышцах, сильная слабость, сыпь, а также воспаленные лимфоузлы, которые отличают ее от многих других похожих заболеваний.

В тоже время в ВОЗ заявили, что не считают обязательной срочную массовую вакцинацию населения от оспы обезьян за пределами Африки. Представитель организации Ричард Пибоди заявил, что распространение вируса можно сдержать, если выполнять ряд требований, заявил эксперт. Среди них — безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук.

Эпидемия оспы обезьян любого масштаба крайне маловероятна, поскольку вирус плохо передается, также у человечества уже есть методы борьбы с ним. Таким образом вероятность новой эпидемии оценил профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс в беседе с «Лентой.ру».

Специалист подчеркнул, что опасность заболевания преувеличена. Вирус плохо передается и, как правило, протекает в легкой форме, и для его лечения существует как вакцина, так и противовирусная медикаментозная терапия.

«Оспа обезьян не несет эпидемиологической угрозы. [Распространение вируса] можно контролировать, и в целом число случаев остается низким. Они не растут в геометрической прогрессии», — заявил вирусолог.

Во время сезона отпусков у россиян есть риск заразиться оспой обезьян за границей, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время она призвала не паниковать, так как государство усилило санитарно-карантинный контроль и приняло меры, чтобы не допустить завоза инфекции в страну. Кроме того, среди заражённых вирусом жителей Европы и Северной Америки не было ни одного смертельного случая, подчеркнула Попова.

По словам Поповой, пока что в России не выявлен ни один случай заражения оспой обезьян. Глава ведомства заверила, что сегодня «оснований для паники, для какой-то супернастороженности нет». В то же время она посоветовала россиянам следить за своим здоровьем во время отпусков, так как риск заразиться на отдыхе возрастает.

«У нас нет прямого пассажиропотока с Европой, но я хочу сказать, что наступает отпускное время и шанс подхватить где-то (оспу) возрастает, и, находясь на отдыхе, нужно понимать, что риски есть. Поэтому надо заботиться о своём здоровье», — сказала Попова в интервью радио «Комсомольская правда».

По словам главы Роспотребнадзора, люди, родившиеся до 1980 года и получившие прививку от натуральной оспы, как показывает многолетний опыт наблюдений, защищены от оспы обезьян. Речь идёт о защите от тяжёлого течения заболевания, уточнила Попова. Она добавила, что учёные ещё исследуют вопрос эффективности имеющейся вакцины.

«Все случаи оспы обезьян, которые сегодня уже описаны… вызваны так называемым западноафриканским вариантом оспы обезьян. К характеристикам именно этого варианта относится то, что он менее патогенен», — подчеркнула Попова.

Также главный санитарный врач сообщила, что Россия усилила санитарно-карантинный контроль, чтобы не допустить проникновения вируса в страну.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое, как правило, передаётся от животного к человеку. Симптомы болезни схожи с проявлениями натуральной оспы — это кожные высыпания и признаки гриппа.

По данным на 24 мая, в мире выявили 131 случай заражения оспой обезьян.

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн допустил рост количества заболевших оспой обезьян в мире. По его словам, сейчас в мире нестандартная ситуация, когда в разных странах появляется по несколько больных. Но профессор считает, что эта болезнь не угрожает человечеству, поскольку вирус оспы не мутирует так сильно, как коронавирус. Кроме того, большинство населения России делало прививку от оспы.

«Сейчас мы имеем не совсем стандартную ситуацию, когда он появился в разных странах по одному-два случая. Конечно, могут быть ещё передачи, число больных может увеличиться, но я думаю, что природа вируса не изменилась. Такие вирусы меняются довольно слабо в отличие от коронавируса. Я думаю, что эпидемия нам не угрожает, ни мировая, ни в России», — рассказал Альтштейн «Известиям».

Он лдобавил, что в основном обезьянья оспа распространена в Африке, где у человека возможны контакты с обезьянами. Заболевание может передаваться от человека к человеку, но оно не так заразно, как обычная оспа. При этом болезнь протекает весьма тяжело.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что при заражении оспой обезьян симптоматика проявляется в несколько стадий.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали 131 случай инфицирования людей вирусом оспы обезьян. Еще 106 предполагаемых заражений сейчас находятся в стадии расследования. Известно, что заболевание выявили в 17 странах, причем больше всего больных в Испании, Португалии и Великобритании. Кроме того, возможное инфицирование людей проверяют в Аргентине и Судане.

По словам Крючкова, при заражении оспой обезьян у человека сперва появляется высокая температура, боль в мышцах, воспаление лимфоузлов и общее недомогание.

Через 1–2 дня начинается сыпь, часто с лица, потом она переходит на туловище, в том числе на верхние и нижние конечности. Сыпь проходит ряд стадий созревания, включая стадию крупных пузырьков, ее довольно сложно перепутать с чем-то еще.

Николай Крючков

иммунолог, кандидат медицинских наук

По словам специалиста, болезнь в среднем длится три недели. Вместе с тем Крючков полагает, что пока вводить массовую вакцинацию от натуральной оспы, которая также защищает и от оспы обезьян, преждевременно.

"Особого смысла в этом сейчас нет. Пока речь может идти о вакцинации групп риска, в том числе и медицинских работников. Сейчас речи о массовой вакцинации не идет", – заключил эксперт.

Все больше случаев заражения людей оспой обезьян выявляется по всему миру. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков во вторник, 24 мая, обратил внимание на настораживающую особенность этой вспышки опасного заболевания.

Первый случай заражения человека этой инфекцией был выявлен еще в 70-х годах прошлого столетия. Впоследствии этот диагноз множество раз ставился людям, однако, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача заболевания, по наблюдениям специалистов, обычно происходила от животного к человеку.

В последнее время медики столкнулись с десятками и сотнями случаев заражения на разных континентах. При этом пути распространения вируса не до конца понятны специалистам, подчеркнул Крючков.

— Особенность новой вспышки оспы обезьян в том, что не совсем понятны пути передачи этой инфекции. Проблема в том, что не все зараженные контактировали с людьми, которые могли привезти вирус из Африки, — заметил иммунолог.

Специфика распространения инфекции может указывать на то, что теперь она лучше передается от человека к человеку, заявил Крючков в интервью радио Sputnik.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не считают необходимой срочную массовую вакцинацию от оспы обезьян.

Научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова» Виталий Зверев заявил, что вспышка оспы обезьян, которая наблюдается в настоящее время в Европе, будет погашена в ближайшее время и не сможет перейти в эпидемию. Об этом сообщает ТАСС.

Сеченовский университет

«Ни о какой эпидемии речи вообще не может идти. Она (оспа обезьян) вызывает гораздо более легкое течение заболевания, чем вирус натуральной оспы. Я думаю, что в ближайшее время разберутся и погасят эту вспышку», — заявил Зверев.

Он отметил, что данный вирус изначально был обнаружен у земляных белок, которые заразили обезьян, а от обезьян затем заразились люди.

Роспотребнадзор сообщил, что в России есть иммунная прослойка от оспы обезьян, необходимая для купирования болезни, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Объясняется это действующей в стране программой вакцинации против натуральной оспы.

Благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что те, кто прививался от натуральной оспы, имеют иммунитет к оспе обезьян. Предполагается, что если человек и будет инфицирован, то, скорее всего, перенесёт инфекцию в лёгкой форме.

В ведомстве также подчеркнули, что вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая. Причиной этого является ограничение авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи заболевания. Тем не менее Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический контроль на границе.

Ранее стало известно, может ли оспа обезьян вызвать пандемию. Вирусолог Александр Шестопалов подчеркнул, что в настоящее время речь идёт только о единичных случаях заболевания, даже не о вспышках.

Словенский институт микробиологии и иммунологии подтвердил первый случай инфицирования вирусом оспы обезьян в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Институт проводил исследование на предмет выявления вируса у гражданина Словении, который вернулся с Канарских островов. Результаты тестирования оказались положительными.

Случаи заболевания вирусом оспы обезьян в последние месяцы были зафиксированы в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции. Специфического лечения или вакцины от данного заболевания не существует, однако, согласно информации Всемирной организации здравоохранения, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против возбудителя оспы обезьян.