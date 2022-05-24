В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
14 минут назад

Россияне массово отправились за вином в один регион страны

Lenta.ru

Российские путешественники массово отправились за вином в Краснодарский край — спрос на посещение виноградников вырос в марте-апреле 2022 года в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Среди россиян стали пользоваться спросом посещения виноградников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что наибольшей популярностью среди туристов пользуются винодельни «Фанагория» на Таманском полуострове, «Имение Сикоры» в Новороссийске и «Абрау-Дюрсо» в одноименном селе.

По словам руководителя бюро «Винные истории» Светланы Кияшко, резкий всплеск интереса со стороны россиян к поездкам в один регион страны произошел во время пандемии COVID-19.

«Энотуризм стал привлекать аудиторию, которая хочет разнообразить свой отпуск на море. Но в то же время приехали и люди, раньше посещавшие европейские курорты, которых интересует не пляжный отдых, а аутентичные программы», — добавила она.

Отмечается, что лидерами среди регионов, жители которых проявляют наибольший интерес к экскурсиям по винодельням, стали Санкт-Петербург, Ставрополье и Саратовская область. При этом данный вид отдыха пользуется спросом в основном у более зрелой аудитории: больше половины посетителей — люди в возрасте от 36 до 65 лет.

Раннее в мае отечественным туристам назвали достойную альтернативу отдыху в Сочи. Ценителям пляжного отдыха предложили рассмотреть вариант проведения отпуска в Абрау-Дюрсо, Геленджике или Туапсе. На фоне более популярных направлений данные курорты выделяются относительно невысокими ценами на жилье.

Общество,Абрау-Дюрсо,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители