Депутат ГД назвал большую, чем оспа опасность, грозящую людям от обезьян

«Всем, кто обдумывает участие в такой фотосессии или хочет заплатить деньги за билет в контактный зоопарк, надо просто включить голову и понять, что это чревато очень серьезными последствиями. С моей точки зрения, к распространению оспы сегодня это не имеет отношения, но может быть опасно по тысяче других причин. Поэтому ни в коем случае не надо создавать спрос, потому что он, как известно, рождает предложение. Я правда считаю, что с точки зрения обезьяньей оспы это угрозой сегодня не является. Но проблема имеет чрезвычайные масштабы из-за огромного количества других заболеваний. Это гораздо серьезней, чем обезьянья оспа», — заключил он.