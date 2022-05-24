Депутат ГД назвал большую, чем оспа опасность, грозящую людям от обезьян

Нелегальные фотосессии с обезьянами вряд ли могут стать причиной распространения оспы обезьян в России на сегодняшний день. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Однако депутат считает, что развлечение может нести для людей более серьезные опасности, чем вирус из Африки.
«Таких животных ввозят из сопредельных государств нелегально, без документов и ветеринарных паспортов. Зачастую эти животные являются переносчиками довольно серьезных заболеваний, в том числе передающихся от животного человеку. Самое распространенное — это бешенство. Это очень опасное заболевание, которое может стать причиной гибели человека. Поэтому такие фотосессии — совершенно не безобидная история, а очень коварная. Их нужно пресекать максимально жестко и оспа обезьян здесь ни при чем. Вы видели заявления Роспотребнадзора о том, что Россия в данной ситуации находится в безопасности и нам нечего опасаться в ближайшей перспективе. Но существует целый букет заболеваний, которые могут быть для людей очень опасными», — сказал депутат.
Бурматов добавил, что помимо фотосессий с дикими животными в России продолжают существовать нелегальные контактные зоопарки, посетители которых также подвергают себя риску.
«Всем, кто обдумывает участие в такой фотосессии или хочет заплатить деньги за билет в контактный зоопарк, надо просто включить голову и понять, что это чревато очень серьезными последствиями. С моей точки зрения, к распространению оспы сегодня это не имеет отношения, но может быть опасно по тысяче других причин. Поэтому ни в коем случае не надо создавать спрос, потому что он, как известно, рождает предложение. Я правда считаю, что с точки зрения обезьяньей оспы это угрозой сегодня не является. Но проблема имеет чрезвычайные масштабы из-за огромного количества других заболеваний. Это гораздо серьезней, чем обезьянья оспа», — заключил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет случаев завоза оспы обезьян. Она отметила, что передача оспы возможна двумя путями: контактным и воздушно-капельным.
«Что мы делаем сейчас, если хотим себя защитить? Мы уж точно знаем, прожив эти два года: мы носим маски. Но сейчас не нужно носить маски, сейчас рисков для населения нет», — сказала глава Роспотребнадзора.