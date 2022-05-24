В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
9 минут назад

Стало известно о смертельной опасности популярных у дачников удобрений

Мослента

О смертельной опасности, которую несет использование популярных азотных удобрений на дачах, «Вечерней Москве» рассказала член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.

Стало известно о смертельной опасности популярных у дачников удобрений
Фото: Sandie Clarke / UnsplashSandie Clarke / Unsplash

Стало известно, что химические азотные удобрения повышают риск развития тяжелых заболеваний, в том числе и онкологических. Азот накапливается в плодах выращиваемых растений, а затем попадает в организм потребителя. Кроме того, азот оседает в почве, делая ее «мертвой».

Популярность опасного удобрения объясняется большим урожаем, который при этом можно получить быстро, однако, по мнению эксперта, это не стоит рисков потери здоровья.

Вместо химического азота Жашкова советует использовать навоз, компост или перегной. Зеленое удобрение можно сделать самостоятельно из сорняков, одуванчиков, крапивы и мать-и-мачехи. Растения необходимо порубить в ведре и залить водой, чтобы ее было не больше трети.

«Когда удобрение готово, его разводят в пропорции 1 к 20, минимум — 1 к 10. В чистом виде его применять ни в коем случае нельзя, обязательно нужно разбавлять», — резюмировала она.

Ранее о смертельной опасности, поджидающей россиян на дачных участках, рассказал врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Петр Труханов. Речь идет о столбнячной палочке — возбудителе опасной болезни.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители