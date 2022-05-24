МХАТ им. М. Горького начал большой гастрольный тур по стране, первым городом, где пройдут постановки театра, стал Екатеринбург, сообщил ТАСС во вторник гендиректор театра Владимир Кехман.

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"Стартовал большой гастрольный тур МХАТ им. М. Горького по России. Первыми городами, куда театр везет спектакли из своей "золотой коллекции", стали города Урала и Сибири - Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск - театральные столицы с требовательным, взыскательным зрителем. Чувствуем большую ответственность. Театр покажет сибирякам и уральцам самое лучшее - то, что особенно полюбилось москвичам", - заявил собеседник агентства.

По его словам, первые спектакли уже прошли 21 и 22 мая в Екатеринбурге, это "Последний срок" по повести Валентина Распутина и "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова, которые, как отметил Кехман, собрали полные залы.