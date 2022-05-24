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33 минуты назад

МХАТ им. М. Горького отправился в гастрольный тур по России

ТАСС

МХАТ им. М. Горького начал большой гастрольный тур по стране, первым городом, где пройдут постановки театра, стал Екатеринбург, сообщил ТАСС во вторник гендиректор театра Владимир Кехман.

МХАТ им. М. Горького начал большой гастрольный тур по стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Стартовал большой гастрольный тур МХАТ им. М. Горького по России. Первыми городами, куда театр везет спектакли из своей "золотой коллекции", стали города Урала и Сибири - Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск - театральные столицы с требовательным, взыскательным зрителем. Чувствуем большую ответственность. Театр покажет сибирякам и уральцам самое лучшее - то, что особенно полюбилось москвичам", - заявил собеседник агентства.

По его словам, первые спектакли уже прошли 21 и 22 мая в Екатеринбурге, это "Последний срок" по повести Валентина Распутина и "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова, которые, как отметил Кехман, собрали полные залы.

Далее в планах театра - Южный Урал. Так, 24-28 мая в Челябинском Театре драмы им. Наума Орлова мхатовцы покажут два спектакля по Булгакову: "Мастер и Маргарита" и "Зойкина квартира" в постановке народной артистки СССР Татьяны Дорониной. А завершится урало-сибирская часть гастролей в Новосибирском театре "Глобус", где 15, 16 и 17 июня театр представит спектакль "Женщины Есенина" режиссера Галины Полищук, рассказал гендиректор.

В числе артистов, вошедших в состав гастрольной труппы, Михаил Кабанов, Ирина Фадина, Сергей Габриэлян, Максим Дахненко, а также приглашенные артисты Екатерина Стриженова, Екатерина Волкова, Агния Кузнецова.

Общество,Галина Полищук,Ирина Фадина,Максим Дахненко,Сергей Габриэлян,Михаил Кабанов,Агния Кузнецова,Екатерина Стриженова,Валентин Распутин,Екатерина Волкова,Владимир Кехман,Татьяна Доронина,Михаил Булгаков,
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