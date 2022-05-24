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12 минут назад

Россияне назвали главные причины стресса за последние месяцы

Lenta.ru

Почти половина россиян — 42 процента — призналась, что начала в разы больше переживать в последние месяцы. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства А2:Research, оказавшиеся в распоряжении «Ленты.ру».

Стали известны основные причины стресса у россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главной причиной стресса россияне назвали работу — из-за нее волнуются 52 процента респондентов. У 35 процентов опрошенных беспокойство вызывают новости, у 12 процентов — проблемы в семье, по 11 процентов — проблемы в отношениях и бытовых вопросах.

При этом 22 процента респондентов из-за частых переживаний срываются на близких, каждый пятый вымещает раздражение на коллегах. Также многие опрошенные признались, что начали злоупотреблять алкоголем или сигаретами и переедать.

При этом более чем три четверти россиян, 76 процентов, заявили о борьбе со стрессом с помощью путешествий. 31 проценту опрошенных помогает прослушивание музыки, 23 процентам — чтение, 16 процентам — просмотр фильмов. 16 процентов любят отдыхать просто ничего не делая, а 15 процентов расслабляются за просмотром развлекательных шоу.

Ранее психолог Павел Жавнеров назвал россиянам способ, который поможет перестать заедать тревогу и стресс большим количеством вредной еды. Психолог отметил, что приступы тревоги в большинстве случаев могут влиять на то, как и сколько человек ест.

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