Открыта регистрация на фестиваль ЦИПР Tech Week

ЦИПР Tech Week пройдет с 30 мая по 5 июня в Нижнем Новгороде. Участников ждут серия мотивационных и образовательных лекций от успешных представителей бизнеса, которые пройдут на площадках-партнерах ЦИПР.

Фото: Пресс-служба ЦИПР Пресс-служба ЦИПР

Программа мероприятий будет включать следующие тематические блоки:

Видео дня

Стартап повестка

Искусственный интеллект и большие данные

Информационная безопасность

Цифровой социум

Рынок мобильных приложений: прогнозы и тренды

Тренды цифровой трансформации индустрии

Партнерские сессии

Повестка будут сфокусирована на наиболее актуальных вопросах цифрового мира. 30 мая в рамках блока «Искусственный интеллект и большие данные» пройдут сессии на темы машинного обучения, компьютерного зрения и голосового искусственного интеллекта. В блок «Информационная безопасность», актуальный сейчас как никогда в связи с резким ростом киберугроз, войдут сессии: создание собственной системы управления базами данных, проблемы социальной инженерии, информационной безопасности в современных условиях. В контексте социального аспекта технологического развития участники обсудят soft и hard skills, развитие информационных трендов в условиях новых вызовов, законы будущего. Ключевые тренды цифровой трансформации индустрии будут включать цифровых двойников, XR-технологии, корпоративный metaverse, робототехнику, иммерсивные технологии, обзор технологических трендов 2022 года, эволюцию медиа.

Среди спикеров первого дня: директор лаборатории Huawei Егор Бугаенко, основатель и управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов, генеральный директор и сооснователь «Сайберфизикс» Николаев Сергей, управляющий директор Центра регулирования AI Сбербанка Андрей Незнамов, сооснователь конференции ЦИПР и CEO RTVI Ольга Пивень, руководитель направления Machine Learning Globus IT Илья Померанцев.

31 мая спикеры расскажут о применении искусственного интеллекта в различных сферах: медицине, преподавании иностранных языков, промышленном секторе. Также рассмотрят вопросы кибербезопасности в медицине и кибербезопасность отечественных решений. В блоке «Цифровой социум» участники смогут узнать, как начать свой путь в IT, какой потенциал для карьерного роста есть в технологичных компаниях, зачем нужен рескиллинг специалистов для настоящего и будущего. Спикеры также расскажут о трендах соцсетей в 2022 году и современных тенденциях в разработке мобильных приложений.

Спикерами выступят: руководитель исследовательского центра Effective Technologies Андрей Малофейкин, основатель Tenchat Семен Теняев, эксперт программ Нетология, руководитель мобильной разработки компании СберЗдоровье Александр Сычев, директор по маркетингу Waves Enterprise Матвей Войтов, руководитель направления ДПО, Нетология Елена Герасимова.

4 июня в коворкинге СберGarage обсудят темы на стыке цифровых и креативных индустрий: нейронные сети и искусственный интеллект как главный инструмент креативных индустрий, digital fashion, упаковка и продвижение новых продуктов (бренды 3.0), переход в метавселенную, развитие проектов в NFT, креативные индустрии.

Среди спикеров: эксперт «Лаборатории Касперского» по детской онлайн- безопасности Андрей Сиденко, управляющий директор центра регулирования AI, Сбербанк Андрей Незнамов, куратор магистратуры по fashion tech в СПбГУПТД Полина Егармин, генеральный директор студии dreamlaser, продюсер, режиссер, художник-постановщик Андрей Тубольцев, основатель NFT-агентства Digital Art EXPO Герберт Шопник.

5 июня пройдут лекции на темы machine learning, дизайна городской среды и современного искусства. Лекции проведут: руководитель Института развития городской̆ среды Нижегородской области Дарья Шорина, проектный̆ менеджер АНО «Центр искусственного интеллекта «Горький» Анна Беркович, уличный̆ художник, создатель фестиваля уличного искусства МЕСТО, автор энциклопедии уличного искусства Нижнего Новгорода Nikita Nomerz.

ЦИПР Tech Week проходит при поддержке АНО «Центр искусственного интеллекта «Горький». Мероприятия пройдут совместно с ключевыми партнерами ЦИПР, на площадках, созданных компаниями в Нижнем Новгороде: Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ), Точка кипения – Мининский университет, Точка кипения ННГУ им. Н.И. Лобачевского, MTS StartUp Hub, Корпоративный университет Правительства НО, Нижегородский планетарий, Молодежный центр «Высота», Сбер GARAGE.