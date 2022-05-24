В Госдуме предложили создать санатории для россиян на Кубе

Депутат Государственной думы Олег Нилов («Справедливая Россия - За правду») предложил создать на Кубе санатории для россиян и, в частности, для военнослужащих. Такое предложение он озвучил на заседании Госдумы.
«Давайте предложим Кубе, а я уверен, что они согласятся и пойдут на это, чтобы на средства Российской Федерации, получив какие-то территории на замечательных берегах Кубы, были построены новые санатории, здравницы, особенно для военнослужащих», - сказал Нилов при рассмотрении ратификации о поправках в межправительственные кредитные соглашения с Кубой.
По его словам, на таком курорте можно будет круглогодично получать качественные услуги.
«На Кубе колоссальные возможности по организации отдыха наших трудящихся и по восстановлению, лечению, в том числе, бойцов, которые сегодня на Украине получают ранения, увечья», - пояснил депутат.