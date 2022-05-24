В Госдуме предложили создать санатории для россиян на Кубе

«Давайте предложим Кубе, а я уверен, что они согласятся и пойдут на это, чтобы на средства Российской Федерации, получив какие-то территории на замечательных берегах Кубы, были построены новые санатории, здравницы, особенно для военнослужащих», - сказал Нилов при рассмотрении ратификации о поправках в межправительственные кредитные соглашения с Кубой.