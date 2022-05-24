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56 минут назад

Попова заявила об отсутствии необходимости носить маску в РФ для защиты от оспы обезьян

Агентство «Москва»иещё 1

В России в настоящее время нет необходимости носить маску для защиты от оспы обезьян. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

Попова рассказала, стоит ли россиянам опасаться оспы обезьян
Фото: 

«Сейчас не нужно носить маски. Рисков для населения нет. Но если кто-то хочет перестраховаться, то такой способ защиты - закрыть кожные покровы и носить маску - совершенно точно защитит ваш организм от проникновения вируса», - заявила Попова.

Она отметила, что прививка от оспы, которая до 1980 года в СССР была обязательной, защищает и от оспы обезьян.

Анна Попова,Роспотребнадзор,
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