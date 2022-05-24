В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
51 минуту назад

Мишустин: в программу "Пушкинская карта" войдут киноленты РФ, созданные без господдержки

ТАССиещё 1

Правительство расширит возможности программы "Пушкинская карта", включив в нее российские киноленты, созданные без поддержки государства. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Правительство расширит возможности программы "Пушкинская карта"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, правительство намерено оказать помощь отечественной киноиндустрии и кинотеатрам.

"Предусмотрим возможность включения в программу "Пушкинская карта" показов российских национальных фильмов, создаваемых без государственного софинансирования. Решение об этом будет приниматься специальным экспертным советом. Соответствующий документ подписан", - сказал премьер.

Он напомнил, что о необходимости связать государственную поддержку кинопроката с показом отечественных фильмов говорил президент России Владимир Путин. Ранее программа распространялась только на кинокартины, которые были созданы при участии Минкультуры России или Фонда кино, а также регионами.

"Таким образом, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут на льготной основе ознакомиться с современными российскими кинолентами, а кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода", - подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что принципиальное решение по всем этим мерам принято, и призвал оперативно подготовить соответствующие законодательные инициативы и нормативные акты.

Общество,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Минкультуры России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители