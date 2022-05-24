Правительство расширит возможности программы "Пушкинская карта", включив в нее российские киноленты, созданные без поддержки государства. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

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По его словам, правительство намерено оказать помощь отечественной киноиндустрии и кинотеатрам.

"Предусмотрим возможность включения в программу "Пушкинская карта" показов российских национальных фильмов, создаваемых без государственного софинансирования. Решение об этом будет приниматься специальным экспертным советом. Соответствующий документ подписан", - сказал премьер.

Он напомнил, что о необходимости связать государственную поддержку кинопроката с показом отечественных фильмов говорил президент России Владимир Путин. Ранее программа распространялась только на кинокартины, которые были созданы при участии Минкультуры России или Фонда кино, а также регионами.

"Таким образом, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут на льготной основе ознакомиться с современными российскими кинолентами, а кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода", - подчеркнул Мишустин.