Путин поручил обеспечить доступность черноморских курортов для россиян

«Очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме», — подчеркнул Путин и добавил, что большое количество россиян планируют отдохнуть в Крыму и Краснодарском крае.