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23 минуты назад

Петербург станет побратимом Мариуполя

Елена Прошина

Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами. Об этом договорились петербургский губернатор Александр Беглов и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

Петербург станет побратимом Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решение об установлении побратимских связей между городами Александр Беглов, Денис Пушилин и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко приняли в ходе состоявшегося телефонного разговора», - говорится в сообщении.

Как отметил Беглов, Санкт-Петербург и Мариуполь - города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой. По его словам, Мариуполь переживает сложный этап, поэтому Петербург готов оказать содействие в его возрождении.

«Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других сферах. <…> Блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны оставили глубокий след в судьбах людей и наших городов. Мы связаны общей историей и будущим», - сказал губернатор.

Беглов добавил, что соответствующее соглашение будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что городом-побратимом Санкт-Петербурга должен был стать Луганск. С таким обращением к губернатору обратились местные жители. Однако Беглов проигнорировал

обращения. В итоге Луганск стал побратимом Нижнего Тагила Свердловской области.

Общество,Константин Иващенко,Денис Пушилин,Александр Беглов,Правительство Санкт-Петербурга,
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