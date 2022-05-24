В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
20 минут назад

Власти Петербурга и Мариуполя планируют установить побратимские связи

иещё 4

Администрации Санкт-Петербурга и Мариуполя планируют установить побратимские связи между городами. Как сообщила пресс-служба петербургской администрации, этот вопрос обсудили в телефонном разговоре губернатор Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

Петербург и Мариуполь установят побратимские связи между городами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Решение об установлении побратимских связей между городами Александр Беглов, Денис Пушилин и Константин Иващенко приняли в ходе состоявшегося телефонного разговора между губернатором Санкт-Петербурга, главой Донецкой республики и главой администрации Мариуполя. Александр Беглов подчеркнул, что соответствующее соглашение будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Во время беседы Беглов отметил, что Санкт-Петербург и Мариуполь - города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой. Он пообещал Мариуполю со стороны Петербурга содействие в возрождении города и предложил установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, культуре и других сферах, сообщила пресс-служба.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители