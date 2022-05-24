Петербург и Мариуполь установят побратимские связи между городами

Администрации Санкт-Петербурга и Мариуполя планируют установить побратимские связи между городами. Как сообщила пресс-служба петербургской администрации, этот вопрос обсудили в телефонном разговоре губернатор Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

"Решение об установлении побратимских связей между городами Александр Беглов, Денис Пушилин и Константин Иващенко приняли в ходе состоявшегося телефонного разговора между губернатором Санкт-Петербурга, главой Донецкой республики и главой администрации Мариуполя. Александр Беглов подчеркнул, что соответствующее соглашение будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Во время беседы Беглов отметил, что Санкт-Петербург и Мариуполь - города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой. Он пообещал Мариуполю со стороны Петербурга содействие в возрождении города и предложил установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, культуре и других сферах, сообщила пресс-служба.