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8 минут назад

Жюри определило 11 финалистов всероссийской премии "Неистовый Виссарион"

ТАСС

Жюри всероссийской литературно-критической премии "Неистовый Виссарион" в Екатеринбурге определило 11 финалистов, среди которых критики с Дальнего Востока, из Сибири, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, которая является организатором премии.

Названы финалисты всероссийской премии "Неистовый Виссарион"
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

"В финал премии "Неистовый Виссарион" вышли 11 критиков. <…> Жюри под председательством писателя и драматурга Дмитрия Данилова отметило критиков с Дальнего Востока, из Сибири, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Борьбу за звание лауреата премии и за победу в двух специальных номинациях продолжат: Антон Азаренков, Ольга Балла, Владимир Березин, Борис Кутенков, Виталий Лехциер, Александр Марков, Андрей Пермяков, Валерия Пустовая, Михаил Хлебников, Василий Ширяев, Валерий Шубинский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония награждения состоится 6 июня в библиотеке им. В. Г. Белинского. Также планируется провести онлайн-трансляцию.

"Избранные конкурсные работы финалистов войдут в ежегодный премиальный сборник критических статей, выпускаемый оргкомитетом "Неистового Виссариона" по итогам конкурса", - добавили в пресс-службе.

Премия "Неистовый Виссарион", названная в честь русского литературного критика Виссариона Григорьевича Белинского, учреждена в 2019 году. Она присуждается живущим в России авторам за достижения и активность в области литературной критики. Жюри выбирает лучшее среди критических статей, проблемных обзоров современной литературной практики, рецензий и других материалов. По итогам сезона выпускается сборник лучших работ.

Общество,Василий Ширяев,Виссарион Белинский,Андрей Пермяков,Валерий Шубинский,Дмитрий Данилов,Александр Марков,Владимир Березин,
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